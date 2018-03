ZBOG VODENOG VALA POPLAVLJENE KUĆE USRED KNINA: ‘Rekli su nam da tu nismo trebali ni graditi’

Plitka pritoka Krke Butižnica dijelu Kninjana tijekom velikih kiša itekako pravi probleme. Voda ih upotpunosti odsječe od ostatka grada, a tvrde da za to godinama nitko ne mari.

Iako se u Kninu ne optapa snijeg, tamošnje kuće koje se nalaze uz obalu rječice Butižnice, plitke pritoke Krke, poplave i od najmanjih količina kiše zbog koje se rječica izlije iz korita. Pritom oni koji hodaju tamošnjom Zagrebačkom ulicom hodaju kroz vodu duboku do koljena.

Progovara o tom 35-godišnji Leonardo Anić koja kuća se svaki također nađe u “velikom bazenu” i iz koje danima ne može doći ni do središta grada koje mu je udaljeno na pet minuta hoda.

Anić je u Kininu otkupio kuću od državne Agencije za promet nekretninama, na nju podigao još jedan kat te se zbog toga uvalio u kredite pa sa sadašnjom teškom situacijom ne vidi izlaz. U kući uz njega i ženu su i mala djeca od kojih je jedno nedavno rođeno. Iako, kaže, ondje ima i vikendaških kuća, uz njegovu, na udaru vode su još dvije kuće u kojima se svakodnevno živi.



Kamione pijeska za obranu plaćali sami

“I kamione pijeska za improvizirane nasipe nekoliko smo puta plaćali iz vlastita džepa, ali sve to rijeka ubrzo odnese. Treba produbiti korito i s obje strane obale podignuti potporni zid, poznato je kako se to radi!”, ogorčen je Kninanjin, koji govoreći za Slobodnu Dalmaciju dodaje i da upravo zbog ovakvog nemara i ignoriranja problema građana mladi napuštaju zemlju.

Smatra kako sanacija riječne obale ne bi trebala biti preskup zahvat, to više što je problem konstantan i njih muči već 23 godine. No u kninskim gradskim upravama – svima dosad, osim aktualnoga gradonačelnika Marka Jelića koji je ipak nešto pokrenuo – od toga su samo okretali glavu stalno ponavljajući da nema novca.

No, Anića je nakon posljednjeg gradonačelnikovog posjeta pogodila rečenica da tu kuće nisu ni trebali graditi. Jelić ističe kako je svjestan da tamošnji mještani nisu krivi, ali krivi urbaniste koji ondje nisu trebali dozvoliti gradnju kuća.

Ključ je u rekonstrukciji željezničkog mosta

Ključ problema leži u konstrukciji obližnjeg željezničkog mosta koji je konstruiran “naopako”, s uobičajenom rešetkastom konstrukcijom postavljenom prema dolje, objašnjava Jelić. Čim je preuzeo dužnost, zatražio je od Hrvatskih voda da urede obalu, no zahvat na suprotnoj strani obale od kuća nije spriječio plavljenje, napominje. Da stvar bude još tegobnija, Butižnicu je zabranjeno jaružati da bi joj se produbilo korito zbog zaštite životinjskih i biljnih vrsta.

“Gradska uprava ima novca da ispod želježničkog mosta već sutra naspe materijal i spriječi daljnje poplave, no tada, zbog smanjene visine, prometnicom ne bi mogla prolaziti vozila ni jedne interventne službe. Uza sve razumijevanje nezavidnog položaja u kojemu su ti naši građani, ne možemo stvari rješavati mimo zakona”, pojasnio je Jelić dodajući da je situacija toliko složena da je on čvrstog uvjerenja da bi bilo jeftinije ljudima kupiti kuće na drugom mjestu nego rekonstruirati željeznički most što je vrlo skupo.