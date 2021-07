Bivši predsjednik SDP-a Davor Bernardić zbog mogućeg brisanja bliskih suradnika ide u novu bitku za stranku, piše u utorak Jutarnji list. Budu li za tjedan dana, kada SDP treba podvući crtu pod reviziju članstva u raspuštenim zagrebačkim i slavonskobrodskim organizacijama, bez stranačke iskaznice ostali Zvane Brumnić i Nikša Vukas (obojica bivši glavni tajnici SDP-a) te Vesna Nađ, zamjenica ministra branitelja u Milanovićevoj Vladi, to će dovesti do raspada Kluba zastupnika SDP-a, navodi dnevnik.

"Ako se to dogodi, Davor Bernardić sigurno neće ostati u Klubu SDP-a. Ali mi nećemo osnivati novu stranku. Nikome to nije u interesu, niti to želimo. Bude li nas izbacivao, Peđa Grbin mora znati da to neće ići", govori jedan od SDP-ovaca iz redova saborskih zastupnika koji nisu skloni novom vodstvu stranke.

Ovom izjavom potvrđuje da bi konačni razračun aktualnog vodstva sa strujom bivšeg predsjednika Bernardića za posljedicu mogao imati stvaranje još jednog lijevog kluba zastupnika u Saboru, no poanta je, što do sada još nitko nije rekao da će uslijediti nova bitka za stranku. Kakva i na kojem će se frontu ona voditi sugovornik Jutarnjeg lista ne otkriva, ali jasno stavlja do znanja da Bernardić neće sjediti skrštenih ruku dok će se Grbin rješavati njegovih pristaša, a svojih oponenata.

Povjerenici u raspuštenim organizacijama imaju rok do 27. srpnja odlučiti tko ostaje u stranci, a kome iskaznica SDP-a više neće vrijediti. Predsjedništvo je izglasalo četiri kriterija, od čega su dva "tehnička" (da se ne može stupiti u kontakt ili da dulje od godinu dana nije plaćena članarina), a dva politička (da su opstruirali izbore ili da su nanosili štetu SDP-u), međutim, kroz njih će se provući i saborske zastupnike među kojima je njih šestero iz zagrebačke organizacije, donosi Jutarnji list.