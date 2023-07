Premijer Andrej Plenković i njegova Vlada zajedno s HEP-om našli su se u središtu još jedne ogromne afere oko preprodaje plina. Afera već danima trese hrvatsku političku scenu, a sudeći po napisima tjednika Nacional, izgleda da se neće tako brzo utišati.

Spomenuti je tjednik, naime, u novom izdanju objavio dokumente koji ukazuju da su premijer i ministar gospodarstva sve znali, a dokumente je danas objavio i RTL, uz vijest da je USKOK od jutra u HEP-u.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Nova plinska afera pokazala je da je odnos između HEP-a i Ministarstva ozbiljno narušen'

Ako se utvrdi da je to istina, tada to znači da je premijer sve znao iako je danima tvrdio da ništa ne zna. Može li ova afera dovesti do toga da padne Vlada Andreja Plenkovića? Politički analitičar Žarko Puhovski mišljenja je da Vlada neće pasti jer se do sada već pokazalo da je "otporna na afere". U toj cijeloj priči, dodaje, problem je i retorika oporbe koja je repetitivna te je pomalo već ljudima dosadila, iako, dodaje analitičar, oporba ne radi ništa krivo.

Trese se ministarska fotelja

No, netko se ipak nalazi "u predsoblju" i čeka da mu se otvore izlazna vrata. Odnosno, netko bi u cijeloj priči ipak mogao "skliznuti" sa svoje funkcije – ili šef HEP-a Frane Barbarić ili ministar gospodarstva Davor Filipović.

Puhovski ističe da ako se pokaže da su objavljeni dokumenti vjerodostojni i istiniti, onda bi „žrtveno janje“ u ovoj priči mogao biti upravo ministar Davor Filipović. "S obzirom na približavanje izbora, Filipovićeva sudbina dobrim dijelom ovisi o tome je li u međuvremenu uspio stvoriti nekakvo zaleđe u zagrebačkoj stranačkoj organizaciji“, kaže nam ovaj iskusni poznavatelj hrvatskih političkih prilika.

Upitan je li po njegovom mišljenju uspio u tome, Puhovski smatra da nije. "Ne znam, ali ne čini mi se vjerojatnim“.

Uprava kao dinosaur

Objavljeni dokumenti bacili su novo svjetlo na aferu koja se već danima rasteže, a po svemu sudeći, Barbarić i Plenković su imali neposredni kontakt. "To nije išlo samo ovim kanalima od ureda do ureda i tu bi onda Plenkovićeva odgovornost bila veća", kaže Puhovski.

Po njegovom mišljenju, Plenković će se stalno hvatati za shemu da su oni spasili Hrvatsku u jesen kada je počela energetska kriza. "U čemu ja mislim da ima istine, ali pitanje je koliko dugo mu se te zasluge mogu rastezati da pokrivaju u najmanju ruku gluposti, a vjerojatno i kriminal koji se događao u proljeće i ljeto kako sada stvari izgledaju“, ističe.

Ono što posebno zabrinjava je to da se pokazuje nevjerojatna neelastičnost državne uprave, da ona naprosto nije reagirala kada je situacija bila toliko zaoštrena da je razlika u cijeni bila nekoliko desetaka, čak i nekoliko stotina puta između cijene kojom je nabavljan i prodavan plin.

"To upućuje na opasnost i moguću opasnost da i u nekim drugim slučajevima ta uprava jednako tako kao dinosaur reagira – prepolagano i tromo“, veli nam Žarko Puhovski.

Barbarić je Plenkoviću bitniji

Upitan tko je Plenkoviću bitniji da ostane na svojoj poziciji, Puhovski kaže da mu se čini da je to Barbarić. "Barbarić i privatno po onome što se čuje, ali to ne mogu znati, ali pozicijski mu je bitan. HEP je zadnjih godinu-dvije sustavna kasica prasica čitavog režima. Kada god je bio problem s cijenom elektrike, plina, sve se prebacivalo na HEP. HEP je u najmanju ruku oštećen, a vjerojatno dugoročno u smislu razvoja u veoma teškoj situaciji jer se sve na njega svalilo“, kaže nam.

Dodaje da je jedina dobra stvar što ove godine ima puno kiše pa su akumulacijska jezera dosta puna. "To je jako jeftina struja jer su to amortizirane stare centrale kod kojih se plaća samo hladni pogon pa je tu struja jako jeftina i tu će se vjerojatno nešto nadoknaditi“, rekao je.

No, za neki razvoj kapaciteta biti neće. "Sad se radi o novom bloku nuklearne centrale Krško, sad se radi o tom izrazito skupom prijelazu na nove izvore energije - sunčeva, vjetroelektrane. Mislim da HEP neće imati kapaciteta jer je izrauban u ovom smislu kasice prasice, a da se to nekako pokrpa, to mora imati pod kontrolom čovjek koji je u punom povjerenju predsjednika Vlade i zato mislim da je Barbarić u ovom trenutku važniji“, kaže Puhovski.

"Kao što znate, ministar se može mijenjati iz tjedna u tjedan ako treba i to nije štetilo niti Plenkoviću niti HDZ-u“, zaključuje politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr.