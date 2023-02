Za vrijeme trajanja prosvjeda zbog smrti novinara Vladimira Matijanića, upozorava ZET, mijenja se vozni red, prenosi RTL-ov portal Danas.hr.

Kažu da će nedjelju od 12.45 do 14.30 sati biti obustavljen tramvajski promet Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkog, zatim Zrinjevcem, Frankopanskom i Savskom do Vodnikove ulice.

Tramvajske linije prometovat će, govore, izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Kvaternikov trg - Dubrava

Ulica 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Kvaternikov trg

Linija 14: Savski most - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Mihaljevac

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj