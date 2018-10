ZASTUPNIK ISTRESAO SMEĆE PRED JANDROKOVIĆA, ON GA NATJERAO DA SVE POKUPI: ‘Zemite si to smeće!’

“Ovak’ se slučajno smeće rastrpavalo i u Piškornici, a nitko nije odgovarao. Ovo mi je slučajno ispalo iz vreće”, kazao je HSS-ov zastupnik Mađer za govornicom i otišao u svoju saborsku klupu odakle se, nakon Jandrokovićeve verbalne packe, ubrzo vratio i pokupio razbacano smeće

Početak današnjeg zasjedanja Hrvatskog sabora obilježio je mali incident zastupnika HSS-a Milana Mađera. Želeći upozoriti na neriješeni problem Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu, Mađer je, odlazeći s govornice, iz plastične vrećice istresao otpad, uglavnom papire, na pod ispred predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.

“Ovak’ se slučajno smeće rastrpavalo i u Piškornici, a nitko nije odgovarao. Ovo mi je slučajno ispalo iz vreće. Zemite si to smeće, dajte nam čistu vodu i zrak. Živjeli!”, kazao je Mađer i otišao u svoju saborsku klupu.

“Netko će to umjesto vas morati počistiti”

Nimalo impresioniran Mađerovim igrokazom, Jandroković mu je hladnokrvno rekao: “Dajte, molim vas, to podignite. Netko će to umjesto vas morati počistiti. Vi ste savjesni zastupnik pa dođite i podignite to.”

Mađer mu je najprije uzvratio iz klupe pitanjem tko će pokupiti smeće u Piškornici. Nakon što mu je Jandroković rekao da nije on bacio to smeće tamo, ali jest u Sabornici, Mađer je ipak došao do govornice i pokupio s poda smeće koje je prethodno teatralno razbacao.