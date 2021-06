Užarilo se u Splitsko-dalmatinskoj županiji; ne samo zbog sunca i vrućina, već i zbog politike na razini županije. Naime, u toj, nekada HDZ-ovoj utvrdi, iz prvog pokušaja nije konstituirana županijska skupština pa će se nova šansa za formiranje vlasti tražiti iz drugog pokušaja.

Priča ide ovako: HDZ-u koji je sa svojim koalicijskim partnerima drmao županijskom političkom scenom, nakon dugih 12 godina nije uspjelo složiti vlast. Sve se činilo da će većinu u Skupštini imati oporba, koja je stala iza Ivice Kukavice, a kojeg je Most predložio za funkciju predsjednika Skupštine. No, planove im je pomrsio Domovinski pokret, koji je pred konstituirajuću sjednicu pozvao Most da s njima i HDZ-om oforme većinu u vidu programske suradnje.

Mostovci su na to ostali zgroženi. Miro Bulj zagrmio je da takva kombinacija ne dolazi u obzir, a da Most nije na prodaju jasno i glasno rekao je i politički tajnik stranke, Ante Kujundžić. Pozivali su tada otvoreno Domovinski pokret da stanu na stranu promjena i podrže Kukavicu. No, oni to odbijaju, a kao razlog navode SDP i Ranka Ostojića, odnosno činjenicu da se ne žele biti na istoj strani kao "krajnje lijeve opcije", kako su ih nazvali.

Priča Domovinskog pokreta koju prodaju u Splitsko-dalmatinskoj županiji zapravo nimalo ne drži vodu, kažu nam sugovornici s kojima smo razgovarali. Pozivao se DP i na svjetonazor, no i to, kažu, opet ne drži vodu. "Lokalna politika je komunalna politika. Ona nema veze sa svjetonazorom", govori nam drugi sugovornik, nadodajući kako diljem zemlje u pojedinim jedinicama lokalne samouprave nailazimo na situacije gdje su Domovinski pokret i SDP na istoj strani. Tamo im, vele, ne smeta. Zašto ih onda toliko muči svjetonazor u Splitsko-dalmatinskoj županiji? "Ma ja mislim da oni ovdje stvaraju koridor za neku buduću suradnju HDZ-a i Domovinskog pokreta!", znakovito zaključuje treći sugovornik.

Dvostruki kriteriji od županije do županije

Iako u županiji odbijaju biti na istoj strani na kojoj je SDP, u nekim drugim mjestima nemaju problem s time. U Šibensko-kninskoj županiji i jedni i drugi stali su na stranu Marka Jelića, koji je s vlasti srušio dugogodišnjeg HDZ-ovog župana Gorana Pauka. Podržali su iz Domovinskog pokreta u drugom krugu izbora i Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja, nakon što mu je podršku dao i SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić.

Ivan Penava, kojeg je DP podržao u kandidaturi za gradonačelnika Vukovara, većinu u gradskom vijeću ima zahvaljujući ruci bivšeg SDP-ovca, Željka Sabe. Zanimljivo, njihov kandidat za gradonačelnika Varaždina, Ronald Ređep, nekada je bio član SDP-a, baš kao što je to bio i jedan od bliskih suradnika Miroslava Škore i potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine Igor Peternel.

S druge strane, Domovinski pokret pružio je ruke i time doveo na vlast HDZ u Požegi, Petrinji te Velikoj Gorici, pa su i zbog toga sve glasnije postale priče u političkim kuloarima da se na relaciji ovih dviju stranaka „nešto kuha“.

Situacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji zakuhala je odnose između Mostovaca i Domovinskog pokreta, a u raspravu su se uključili i Miroslav Škoro te Stipo Mlinarić Ćipo. Škoro je na konferenciji za medije koju je održao prije nekoliko dana tako izjavio da je njegova stranka "vrlo jasno i precizno rekla da ne želi ulaziti u koaliciju u kojoj će na bilo koji način podupirati Željka Keruma, a isto tako ne želi biti dio bilo kakve političke suradnje u kojoj je Ranko Ostojić".

'Odakle im da bi ja s njima išao u koaliciju?'

Pošto su i županijskom i nacionalnom Domovinskom pokretu puna usta Ranka Ostojića, i njega smo zamolili za komentar o ovim zamršenim političkim prilikama.

"U samoj predizbornoj kampanji, odnosno u trenucima kada je trebalo izražavati svoje stavove, sve stranke osim koalicije HDZ-a i HSP-a su se zalagale za promjene", kaže nam odmah na početku razgovora Ranko Ostojić.

Iz tog razloga, pojašnjava nadalje, mu je bilo začuđujuće da na samoj sjednici Županijske skupštine, oni koji su se zalagali za promjene, nisu u konačnici podržali te promjene.

"Znači, to nije prijedlog SDP-a, to je bio prijedlog tri grupacije koje su zajednički nastupile, dale potpise i predložile Ivicu Kukavicu, koji je veteran Domovinskog rata, poznati pripadnik četvrte brigade, za predsjednika. Prema tome ne vidim nikakvog razloga zašto oni koji su se navodno zalagali za promjene, nisu bili spremni podržati takvu osobu za predsjednika Županijske skupštine", kaže Ostojić.

Dva su bitna razloga za to, govori. "Jedan je, županijska skupština može služiti kao korektiv županu, i to bi s demokratske pozicije bilo vrlo bitno. Drugo, nema nikakve koalicije. Priče Škorine, Domovinskog pokreta o tome da bi oni ušli u koaliciju ne s SDP-om, nego s Ostojićem…moram se na to nasmijati jer mi nikada nije bilo jasno odakle njima ideja da bi ja ušao s njima u koaliciju. To je nešto što je nevjerojatno", kaže nam.

"S kanadskim Hrvatima ja nemam šta biti u koaliciji, a oni koji se protive veteranima Domovinskog rata i kažu da s njima neće u koaliciju, ja se ne čudim. Pošto nisu htjeli u rat ići zajedno s nama, jer su pobjegli u Kanadu, ne treba se čuditi što i sada u ovome trenutku pričaju priče koje su naravno izigravanje volje birača", oštar je Ostojić.

"Birači su svoje rekli, tražili su promjene i to se vidi i po Splitu i po većini sredina u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u kojima se čak i u Solinu dogodilo da je formirano Gradsko vijeće koje više nije HDZ-ovo, i to nitko nije očekivao".

Ostojić kaže da oni ostaju dosljedni onome štosu govorili biračima.

"Ostajemo dosljedni tome da se zalažemo za promjenu, u toj promjeni ne tražimo apsolutno nikakve funkcije, fotelje niti slično, ne ulazimo u nikakve koalicije, ali smo spremni tu promjenu podržati. I u tom smislu smo i bili na sjednici za prijedlog gospodina Kukavice iz Mosta, povlačeći bilo kakve probleme, smatrajući da ima stvari oko kojih se možemo zajednički dogovoriti i smatrali smo da je on dobra osoba za predsjednika Županijske skupštine", kaže pa dodaje da bez obzira što su oni drugi najjači, nisu inzistirali niti predlagali s njihove strane bilo što drugo.

"Podržali smo promjene. Ove stvari ne trebamo mi objašnjavati, nego treba objašnjavat Domovinski pokret. U čemu je njima problem? Ne da idu s SDP-om, jer oni s SDP-om ne idu u koaliciju niti bi mi na to pristali, nego zašto oni nisu bili spremni podržati ratnog veterana gospodina Kukavicu koji dolazi iz Mosta, ne iz SDP-a, niti je SDP-ov kandidat? Na njima je da objašnjavaju. To naravno ne mogu objasniti nikome, jer ovo njihovo trgovanje koje u ovom trenutku rade je vrlo jasno. Oni koji su pričali u predizbornoj kampanji da su protiv trgovačke koalicije, očito idu na to da nešto istrguju", zaključuje Ostojić.

Kukavicu cijene i poštuju

Sva previranja i događanja krenula su nakon izjave Nikole Grabovca, predsjednika Domovinskog pokreta Splitsko-dalmatinske županije, koji je pozvao Most da s njima i HDZ-om budu dio vladajuće većine.

U razgovoru za Net.hr, Grabovac ističe da Domovinski pokret nigdje nije istaknuo da ne podržava Ivicu Kukavicu.

"Mi gospodina Kukavicu cijenimo i poštujemo zbog svih zasluga koje je stekao kao hrvatski branitelj. Domovinski pokret ima dobru komunikaciju s gosp. Kukavicom, u Imotskom u drugom krugu smo dali podršku kandidatu NL Ivice Kukavice za gradonačelnika Imotskog. Također, ovdje bih istaknuo nešto što smo već nekoliko puta kazali, a to je da mi Ivicu Kukavicu želimo vidjeti na čelu županijske skupštine, no prijedlog za njegovu kandidaturu došao je od stranaka u koaliciji ZA, SDP-a, Centra i Mosta i to je razlog zašto smo bili suzdržani", pojašnjava nam Grabovac ovu zapetljanu situaciju.

"Nipošto ne želimo biti dijelom skupštinske većine na ovakav način. Puno je razloga zašto ne želimo na takav način surađivati s gospodinom Ostojićem, a istaknut ću samo neke: taj isti Ranko Ostojić govori "ili mi ili oni", govori da su "njegovi pobijedili '45”, a ne '95, taj isti Ranko Ostojić je slao policiju na invalide Domovinskog rata te je zaštitio policajca koji je unakazio branitelja u Vukovaru", kaže Grabovac na pitanje zašto je Ranko Ostojić postao svojevrsni "kamen spoticanja" za formiranje županijske skupštine.

Grabovac nadodaje da je lijeva globalistička agenda pod krinkom tobožnje nezainteresiranosti za svjetonazorske teme i pod smiješnim imenom “komunalne ideologije” za njih neprihvatljiva.

"Već sada vidimo kako se mnoge opcije koje su u kampanji zagovarale “komunalnu ideologiju” okreću na drugu stranu i provode svoje ideološki obojene planove", govori nadalje pa kaže da je odgovorna politika staloženi razgovor o programu, unutar određenog svjetonazorskog okvira, uvažavajući činjenice i poštivajući kolege.

Koalicija s HDZ-om im je neprihvatljiva

"Činjenica jest da je u Splitsko-dalmatinskoj županiji nositelj izvršne vlasti, župan, gosp. Blaženko Boban koji je na izborima u drugom krugu pobijedio kao kandidat HDZ-a. Stoga je prijedlog gosp. Ante Pranića o takozvanoj antihadezeovskoj većini, koji bi skupštinu pretvorio u paralelno izvršno tijelo, u biti destruktivan i neozbiljan. Umjesto reformi, imali bismo veliki lov u mutnom kao uvertiru u prijevremene izbore", smatra Grabovac.

"Mi smo javno i iznijeli prijedlog nakon prvog pokušaja konstituiranja županijske skupštine da se Ivicu Kukavicu podrži jednoglasno kako bi skupština mogla početi s radom i upravo je to jedna od mogućnosti za konstituiranje skupštine. Na taj način bi se formirala takozvana manjinska skupština koja bi onda mogla raditi ono što joj je i svrha, donositi odluke za dobrobit svih građana, a ne populističko stvaranje boljih političkih pozicija kroz javna prepucavanja što rade neke naše kolege iz županijske skupštine", kaže nam Grabovac.

Zanimljivo je i to da je DP bio jedan od najglasnijih kritičara HDZ-a u predizborno vrijeme. Na naše pitanje kada je i zašto došlo do zaokreta u razmišljanju, Grabovac nam odgovara da „do nikakvog zaokreta u njihovim stavovima i razmišljanjima nije došlo“ te da se „ne radi se o nikakvoj programskoj koaliciji kako ju nazivate“.

"Premda se kroz medije provlači teza da se DP "baca u zagrljaj" HDZ-u, moram naglasiti da nam je koalicija s HDZ-om neprihvatljiva, jer je upravo ovakav HDZ devastirao našu županiju djelujući putem trgovačke koalicije s HGS-om Željka Keruma. Naše je mišljenje da građani na lokalnim izborima ne biraju komunalne redare, nego svoje predstavnike, odgovorne i zrele ljude koji će se, osim o gospodarstvu i infrastrukturi, brinuti i o obrazovanju i o zdravstvu, tj. o svim obrazovnim, zdravstvenim, socijalnim i kulturnim ustanovama u nadležnosti županije", pojašnjava nam šef DP-a. On smatra da politika lišena svjetonazora nije moguća, makar se radilo i o najnižoj, lokalnoj razini.

"Svjetonazor se ocrtava u odlukama o omjeru izdataka na socijalna davanja u odnosu na davanja za razvoj gospodarstva, svjetonazor se ocrtava u odgojnim, obrazovnim i zdravstvenim politikama koje županijska razina provodi, svjetonazor se ocrtava i u komunalnim politikama kada županija odlučuje hoće li, primjerice, pomagati obnovu vjerskih objekata. Zato Domovinski pokret neće ulaziti ni u kakve koalicije, no postoji mogućnost programske suradnje na projektima koji su u skladu s programom Domovinskog pokreta. Svaki kvalitetan prijedlog koji će biti na dobrobit naših građana ćemo podržati, ali nećemo sudjelovati u formiranju skupštinske većine ni sa SDP-om Ranka Ostojića ni s HGS-om Željka Keruma niti trgovati foteljama i funkcijama", rezolutan je.

Solin se ne može usporediti sa županijom

Jedan od friškijih primjera koji mnogi uspoređuju sa situacijom oko formiranja županijske Skupštine je grad Solin. No, Grabovac tvrdi da situacija nije ista te se ne može uspoređivati.

"U Županijskoj skupštini su naša tri vijećnika ´jezičac na vagi´ i to je razlog zašto nismo htjeli sudjelovati na takav način u formiranju skupštinske većine. Da je ekipa koju je okupio Ante Pranić imala skupštinsku većinu i mi bismo, u duhu političke kulture i uvažavanja većine to podržali. U Solinu postoji većina neovisno o DP-u tako da su te dvije situacije neusporedive. Također, u Sinju je DP podržao formiranu većinu koju je okupio Miro Bulj, u kojoj je također i SDP pa to nikome nije sporno", kaže nam.

"Svima nama bi u politici javni interes trebao biti ispred svakog drugog, ali sam ja itekako svjestan da je to vrlo rijetko slučaj, pogotovo kod dosadašnjih političkih aktera, kako u našoj županiji tako i u cijeloj državi. Tema naših razgovora na svim razinama su samo konstruktivni i kvalitetni prijedlozi koji će doprinijeti razvoju, a ne osobni probitak, sitni materijalni interes pojedinca ili stranke, a pogotovo ne želimo držati ljestve “lijevoj globalističkoj agendi” u Splitsko-dalmatinskoj županiji", zaključuje Nikola Grabovac ovu goruću temu.

Pozicioniranje na političkoj sceni

Nikome zapravo nije do kraja jasno zašto je DP naglo promijenio priču. U predizbornoj kampanji, ponavljaju opet oni koji su dobro upućeni u političke prilike, bili su najoštriji kritičari HDZ-ove vlasti. O kombinacijama se pričalo već nakon prvog kruga izbora, a doznajemo da je u periodu između dva kruga izbora Domovinski pokret stajao iza toga da podrže Ivicu Kukavicu.

"Njihova se priča okrenula nakon drugog kruga izbora", govore nam dobro upućeni u političke prilike Splitsko-dalmatinske županije.

Oni zapravo, mišljenja su neki, svime ovime traže razliku od Mosta, odnosno žele proširiti svoj bazen birača. "Iskoristit će priču da Most nije htio sa strankama desnog spektra formirati vlast kako bi ih u očima birača pokušali svrstali u lijevi politički spektar, pa na uštrb toga proširili svoje biračko tijelo", veli nam jedan od sugovornika. Moguće je, nadodaje, da je to i neka uvertira za nacionalnu priču. "HDZ na razini države nema više koalicijski potencijal", govori nam izvor, nadodajući da možda HDZ baš u Domovinskom pokretu vidi eventualnog koalicijskog partnera za budućnost.

U Zagrebu pak su na te priče malo skeptični, a razlog je davna izjava Miroslava Škore koju mu premijer Andrej Plenković navodno nije zaboravio.

"Plenković ne može prijeći preko Škorine izjave da bi s HDZ-om mogao koalirati, ali ne dok je Plenković predsjednik stranke", kažu nam dobro upućeni u priče koje kolaju saborskim hodnicima. No, nadodaju, nikada se ne zna.

U velikom finalu HSP dobiva predsjednika skupštine?

Kako će se ova priča rasplesti? To nitko ne zna. No, jedna od kombinacija o kojoj se priča jest da bi Domovinski pokret za predsjednika Skupštine podržao Luku Roguljića iz redova HSP-a te bi se na taj način okončale ove igre prijestolja.

"Nitko ne želi na druge izbore. Najprije će otić s HDZ-om, s njima tvoriti većinu te ih indirektno podržavati", zaključuje jedan od naših sugovornika s kojima smo razgovarali, a koji smatra da će na taj način pokušati zauzeti prostor Mostu u biračkom bazenu.

Iz Mosta pak kažu da Domovinskom pokretu neće uspjeti da njih bacaju u vatru, ne bi li sebi na taj način posložili teren teren. "Vi bi se prljali, a ne želite se prljati sami. Ako ne želite promjene, onda ajmo na izbore, budite lole", poručio im je prošli tjedan Miro Bulj, pozvavši ih da preuzmu odgovornost.

Tko će iz ove priče izaći kao lola, a tko kao žetončić, znat će se uskoro. Jedno je sigurno – obzirom na sva događanja, izgleda da političku scenu Splitsko-dalmatinske županije čeka dugo, toplo i nadasve užareno ljeto…