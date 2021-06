Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je na televiziji N1 gdje je komentirao imenovanja u Zagrebačkom holdingu koji je proveden bez natječaja.

"Bilo je malo previše ljubavi u izbornoj kampanji, baš su ih svi voljeli. To je naprosto počelo kretati u drugu krajnosti. Oni su se pokazali manje iskusnima nego što se moglo očekivati. Oni na elementarne stvari nisu spremni bili. Ono što očekujemo za razliku od starih političara je da to kažu i da se ispričaju. Oni su danas mogli na Skupštini formulirati taj prijedlog i stvar bi kasnila 72 sata", rekao je Puhovski.

Analitičar zabrinjavajućim smatra činjenicu da nova vlast deset dana nije mogla imenovati osobu koja bi bila v.d. za obrazovanje.

'Treba ih upozoriti kako se stvari rade'

"Oni su mogli mirno jučer reći tko su potpredsjednici Skupštine. Zasad ne daju dobre znakove. Treba ih upozoravati da se pazi kako se stvari rade. Inače će ozbiljni politički kapital koji su skupili rasturiti u par tjedana", smatra Puhovski.

Navodi da su i sitnice važne. "Jučer su mogli reći tko su kandidati za potpredsjednika Skupštine, mogli su reći tko će biti čovjek za obrazovanje, moraju paziti kad sklapaju sporazum sa SDP-om poput točke u kojoj se kaže da će biti održiva količina parkiralište za automobila, što je jedna najobičnija fraza koja ništa ne znači.

Očito tehničke, pristupne stvari nisu kod njih dobro obavljene. Onda tek dolaze prave stvari, stotine milijuna kuna duga", kaže Puhovski.

'SDP je u katastrofalnom stanju

Puhovski smatra kako nova vlast u Zagrebu mora postaviti neka pitanja strategije razvoja grada.

Komentirao je i aktualnu situaciju u SDP-u. Kaže kako je stranka "doista u katastrofalnom stanju" te da nisu imali nekog velikog razloga ući u koaliciju.

"SDP je doista u katastrofalnom stanju i oni nisu imali nekog velikog izbora. SDP nije mogao ništa birati, oni su mogli biti sretni da ih se prihvati. SDP i dalje marljivo radi na svom prolongiranom samoubojstvu i on će završiti poput Junaka Pavlove ulice. U SDP-u će svi biti vodstvo, a neće više biti članstva", istaknuo je Puhovski.

Kaže kako SDP raspušta jednu po jednu organizaciju u stranci. "To je besmisleno ponašanje i to je ponašanje koje uništava SDP. SDP nema ni u tragovima socijaldemokratsku poziciju", dodaje.

O sukobima Plenkovića i Milanovića

Osvrnuo se i na sukobe premijera i predsjednika. Kaže kako se svi kao građani nadamo da će to stati. "Razina rasprave je katastrofalna. Kad pokušate svesti stvar na sadržaj, sadržaja nema. To su naprosto teme koje su promašene za realni život u Hrvatskoj. Ljudi vole cirkus, to je nešto što očito funkcionira, ali i cirkusa je tri dana dosta", smatra analitičar.

Komentirao je i intervenciju Milanovića u deklaraciji NATO-a u Bruxellesu, rekavši kako se u ovom trenutku čini da je Milanovićeva najbolja karakteristika da izaziva u tom slučaju imala efekt.

"Stvar je na koncu išla rutinski dok nije netko dreknuo, a to je bio Milanović. On doista brani Dayton, ali istovremeno je taj Dayton jedan sumnjivi dokument. Jedna od dobrih stvar jest da je čovjek koji se lažno predstavljao kao predstavnik Hrvata u BiH dobio što ga ide", kazao je Puhovski.

