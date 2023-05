Velik broj građana u petak poslijepodne ostao je bez grijanja i tople vode. Zapadni dio Zagreba kao da je odsječen od ostatka grada jer oni koji su na HEP-ovoj toplovodnoj mreži, muku muče s tuširanjem.

Privremeno je obustavljena isporuka toplinske energije svim krajnjim kupcima u zapadnom dijelu grada Zagreba, u naseljima Trešnjevka, Voltino, Gajevo, Staglišće, Gredice, Jarun, Vrbani, Rudeš, Prečko, Špansko, Malešnica i Gajnice. Nekima su se grijanje i topla voda vratili, a nekima ne.

Frustrirani građani: 'Što mi to plaćamo?'

"Mislim da je ovo previše. Lako za grijanje, ali hladna voda... Moram je zagrijavati i zalijevati sebe i djecu. Mislim da to stvarno nije u redu. Što mi to točno plaćamo?!", rekao nam je Tomislav koji živi u Rudešu.

"Kad sam došla kući u petak, znojna s treninga, i shvatila da nema tople vode, nije mi bilo svejedno. Prošla su tri dana i dalje ništa od grijanja i tople vode, a kada se sjetim da ću morati zagrijavati vodu i polijevati se…. nije mi dobro. Uvjerena sam da će račun doći kao da se ništa nije dogodilo!", kaže nam Marta iz Staglišća, a nije lako ni Leonardi sa Srednjaka:

"Ovo je koma! Doslovno sama sebi smrdim i primjećujem da me i susjedi čudno gledaju. Poludjet ću ako ovo uskoro ne srede, ili ću se morati na Mladosti tuširati. Kada je Bandić bio na vlasti, nije to ovako bilo..."

Nekima je topla voda došla, a nekima ipak ne...

Stoga smo poslali upit HEP Toplinarstvu kako bismo ih pitali do kada će trajati ovaj kaos na zapadu grada.

"Što se tiče prisilnog prekida proizvodnje u Elektrani-toplani Zagreb, do njega je došlo zbog izljeva velike količine vode iz magistralne cijevi gradskog vodovoda u pogonske prostorije ELTO Zagreb. Odmah po nastanku propuštanja cijevi, u petak u 14.22, HEP Proizvodnja je od Vodoopskrbe i odvodnje zatražila hitnu intervenciju. Vatrogasci su stigli na intervenciju sedam minuta od poziva HEP Proizvodnje, ali su radnici Vodoopskrbe i odvodnje grada Zagreba zatvorili magistralnu cijev tek u 15.30, zbog čega je došlo do istjecanja ogromne količine vode koja je poplavila pogon Elektrane Toplane. Vatrogasna služba je sve do ponoći pumpama izvlačila vodu iz postrojenja", objasnili su nam iz HEP-a.

Pritom navode kako je nastala velika šteta jer je došlo do značajnih kvarova na više sustava u EL-TO Zagreb.

"Točan opseg i iznos štete još se uvijek utvrđuju. Da je magistralni cjevovod zatvoren na vrijeme, do takvog razmjera štete pa ni do prekida opskrbe toplom vodom i toplinskom energijom ne bi došlo. HEP Proizvodnja je odmah stavila na raspolaganje sve svoje resurse za popravak kvarova. Još u subotu opskrba tehnološkom parom vraćena je svim potrošačima, a prioritetno zdravstvenim ustanovama. Sredinom ovog tjedna očekuje se potpuna uspostava isporuke tople vode za građane u zapadnom dijelu Zagreba", kažu nam iz HEP-a.

U nekim kvartovima do početka lipnja nema tople vode

Međutim, problemima ovdje nije kraj jer je od danas krenulo i redovito održavanje, odnosno, planirana obustava isporuke toplinske energije. To se odnosi na kvartove Jarun, Staglišće i Gajnice pa će ti korisnici biti bez grijanja i tople vode sve do 5. lipnja.

Riječ je o radovima u sklopu projekta 'Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba'. To je najveći takav projekt u povijesti centralnog toplinskog sustava grada Zagreba, a provodi se s ciljem povećanja energetske efikasnosti sustava i sigurnosti opskrbe toplom vodom i toplinskom energijom krajnjih kupaca. Ukupna vrijednost projekta je više od 92 milijuna eura.

Do sada je revitalizirano gotovo 30 kilometara vrelovodne mreže, što podrazumijeva približno 60 kilometara vrelovodnih cijevi, a preostalo je zamijeniti još oko 40 kilometara trase, odnosno gotovo 80 kilometara vrelovoda.

"Prema medijskoj najavi koju je HEP Toplinarstvo uputilo u petak, 12. svibnja, zbog početka planiranih radova na nastavku projekta revitalizacije vrelovodne mreže, neka će naselja već ovoga tjedna ostati bez opskrbe toplom vodom. To se, od ukupno 12 naselja u zapadnom dijelu Zagreba, odnosi na kupce u naseljima Gajevo, Staglišće i Jarun, koji opskrbu toplom vodom neće moći dobiti nakon što se sanira spomenuti kvar u postrojenju EL-TO Zagreb. HEP Toplinarstvo će radove nastojati organizirati na način da se radovi završe prije planiranih rokova te građane moli za strpljenje i razumijevanje", kažu nam iz HEP-a.