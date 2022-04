Zagrepčani su danas iza 11.50 sati javljali EMSC-ovoj aplikaciji da su osjetili potres u Zagrebu. "Bili smo vani s djecom i čuli smo kao da je eksplodirala bomba", kazala nam je čitateljica iz Španskog.

Međutim, ispostavilo se da nije u pitanju potres, nego najvjerojatnije probijanje zvučnog zida. Naime, iz Ministarstva obrane Republike Hrvatske uputili su nas na svoje internetske stranice gdje stoji vijest o probijanju zvučnog zida, iako nam nisu potvrdili da se radi o tome.

MORH je za razdoblje od utorka, 26. travnja, do petka, 29. travnja, najavio letačke aktivnosti u okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida. Planiran je probni let na podzvučnim brzinama u zoni probnih letova "Lekenik", nakon čega će se provoditi zadnja faza ispitivanja aviona tijekom koje se očekuje probijanje zvučnog zida i to na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini od 1000 do 10.000 metara te na području Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini iznad 10.000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera. Letove provode piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila, priopćio je MORH.