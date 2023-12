Iza blještavila Adventa, lampica i sjaja, koji su zaokupili velik dio građana ovih dana, Zagreb opet grca u smeću. Naime, otkako je na Jakuševcu došlo do odrona otpada u kojem je ozlijeđeno nekoliko radnika, obustavljen je odvoz otpada što je (opet) rezultiralo kaotičnim scenama po ulicama glavnog grada.

Pojedini zagrebački kvartovi ovih dana sliče na smetlišta. Kontejneri su pretrpani, a u nedostatku mjesta, vreće sa smećem odlažu se kraj njih. I nije u pitanju samo papir i plastika – ovog puta pretrpani su i kontejneri biootpada, a u nedostatku mjesta, vrećice s istim na mnogim mjestima građani ostavljaju na cesti kraj kontejnera.

Sopot uvjerljivo najgori

U ponedjeljak smo prošetali trima novozagrebačkim kvartovima - Sopotom, Središćem i Zapruđem te smo provjerili gdje je situacija najgora.

U ovom našem neslavnom troboju, moramo priznati da uvjerljivo "vodi" Sopot, koji je na svakom koraku nakrcan smećem. Gdje god da se u ovom kvartu okrenete, kante su prepune, a ništa bolje stanje nije niti u smetlarnicima gdje se otpad iz dana u dan sve više gomila.

U našem obilasku kvarta, kratko smo razgovarali s nekim sugrađanima koji su šokirani kako kvart izgleda, a kako nam kažu, navodno su neki kućni savjeti u pojedinim zgradama obavijestili stanare da se biootpad do daljnjega neće odvoziti.

Na dosta lokacija u Sopotu kante i dalje nisu „pod ključem“ te se otpad razvlači po cesti i parkingu. Osjeća se i smrad biootpada, a jedina sreća je u tome što se sve ovo događa zimi, jer da je u pitanju ljeto, vjerojatno bi se već do sada pogušili od smrada u ovom dijelu Zagreba.

U vrijeme našeg obilaska (ponedjeljak, jutarnji sati), naletjeli smo na jedan kamion Čistoće, no taj je kamion skupljao glomazni otpad, a kojeg također ima dosta po ulicama Sopota.

Središće 'pristojno', Zapruđe nakrcano

Nakon Sopota, zaputili smo se prema Središću gdje je situacija drugačija. Kontejneri većinom nisu pretovareni, a nakon što smo obišli nekoliko ulica, shvatili smo da taj kvart, koji se nalazi odmah preko puta Sopota, gotovo da uopće nema problema sa smećem.

Tek povremeno smo naišli na pokoju lokaciju s nešto više otpada, no u odnosu na ono što smo vidjeli u susjednom kvartu, skoro pa nije vrijedno spomena.

Nakon Središća, otišli smo do Zapruđa. Tamo je situacija gora nego u Središtu, dosta je kontejnera puno, no učinilo nam se da nema tolike količine smeća kakva je u Sopotu. Ako ništa drugo, sve skupa u Zapruđu izgleda "normalnije", iako je to daleko od normalne situacije.

Smeće se gomila i u nekim drugim kvartovima. Kako doznajemo od naših čitatelja, velike količine plastike i papira te pretrpanih kontejnera ima i na Srednjacima, dok su na Jarunu građani zamijetili dosta plastike.

Problema, čini se, ima i u Svetoj Klari gdje su neke odvojke preskakali prilikom prikupa otpada.

Blagdani nam kucaju na vrata, što znači da će se narednih dana količina smeća još više gomilati. Ako se stanje ne riješi, mogli bismo imati najprljaviji Božić u Zagrebu…

