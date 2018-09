ZABORAVITE SUNČAN VIKEND: Već u petak poslijepodne stižu na grmljavinsko nevrijeme i pljuskovi

Svi oni koji su se nadali da će se ovaj vikend odmarati osunčani suncem, prevarili su se. Već krajem petka u nekim će se krajevima zemlje javiti pljuskovi s grmljavinskim nevremenima.

U petak će, prema dostupnoj prognozi DHMZ-a, u većini krajeva biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Poneki pljusak s grmljavinom moguć je već tijekom prijepodneva na sjevernom Jadranu i u gorju, a zatim i u ostalim predjelima, osobito na Jadranu. Najsunčanije i uglavnom suho zadržat će se na istoku i krajnjem jugu Hrvatske. Vjetar će biti uglavnom slab, u Dalmaciji do umjeren jugozapadnjak i jugo, a najviša temperatura kretat će se između 23 i 28 °C, dok će u Dalmaciji biti malo viša.

Već za danas (petak) uključen je žuti meteolarm koji upozorava na potencijalno opsano vrijeme svugdje, izuzev istoka zemlje i krajnjeg juga. Žuti meteoalarm na snazi zbog lokalnih pljuskova i grmljavine koji se u svom regijama očekuju u popodnevnim satima.

Kišna subota

U subotu se očekuje promjenljivo vrijeme uz mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu. Oborina će biti češća u prvom dijelu dana. Poslijepodne postupni prestanak kiše i djelomično razvedravanje. Vjetar uglavnom slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak. Najniža temperatura kretat će se od 13 do 17 na kopnu, od 18 do 22 na Jadranu, dok je najviša dnevna biti od 23 do 28 °C, u gorju malo niža.

U nedjelju se, pak, ponovno očekuje razvedravanje.