ZABORAVITE NESTABILNOSTI, KIŠE I OLUJE: Čekaju nas sunčani i vreli dani, temperature će ići do 35

Proteklih dana vrijeme i nije bilo stabilno, no zato nas od vikenda očekuje poboljšanje

U subotu će vrijeme biti stabilnije, sunčanije i toplije nego prošlih dana, no to je tek početak razdoblja izražene vrućine koja će se intenzivirati sljedeći tjedan, javlja HRT. Sutra će tako u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčanije, no u Posavini će ujutro biti magle. No, ujutro u Posavini postoji mogućnost za kratkotrajnu maglu. Vjetar slab. Najniža temperatura od 14 do 17, a najviša oko 31 stupanj.

Sunčano uz jutarnju maglu

U središnjoj Hrvatskoj će također biti pretežno sunčano, a ujutro je uz rijeke moguća magla. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren južni, a temperatura zraka između 30 i 33 stupnjeva. U gorju i sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, a u kotlinama bi moglo biti magle. Ujutro po kotlinama mjestimice magla. Vjetar slab, popodne umjeren jugozapadni, na otvorenom moru i južni. More će biti mirno i malo valovito. Najniža temperatura zraka od 12 u Lici do 22 stupnja na obali, a najviša od 27 u gorju do 32 stupnja na moru.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vedro. U unutrašnjosti bi poslijepodne moglo biti oblačno uz malu vjerojatnost za lokalni pljusak. Od sredine dana vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Dnevna temperatura zraka između 30 na obali i 33 u unutrašnjosti. Na samom jugu će također biti sunčano, poslijepodne uz slab do umjeren zapadnjak, na otvorenom moru i sjeverozapadnjak te malu valovitost mora. Rano ujutro bit će oko 20, a poslijepodne oko deset stupnjeva toplije.

Nedjeljom toplije

U nedjelju će u unutrašnjosti biti pretežno sunčano i još toplije. Krajem nedjelje na sjeverozapadu, a u ponedjeljak i drugdje, postoji mogućnost lokalnih pljuskova, a u utorak je još ponegdje moguća umjerena naoblaka. Puhat će slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar što će malo smanjiti dnevne temperature, ali će noći i jutra biti toplija.

Na Jadranu će početkom idućeg tjedna najviša temperatura dosezati i 35 stupnjeva, a i noći će biti tople. Prevladavat će sunčano, uz malu mogućnost za pljuskove uz obalu sjevernog Jadrana. Vjetar će od slabog i umjerenog zapadnaka i sjeverozapadnjaka, na otvorenom moru biti i jači, a uz obalu bi u ponedjeljak moglo biti i bure.

Puno peludi i UV zračenja

U subotu će koncentracija peluda korova u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj te na srednjem Jadranu biti visoka. Nekima će smetati i umjerena koncentracija peluda trava. UV indeks će u subotu u većem dijelu Hrvatske biti vrlo visok, pa se preporučuje smanjivanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, od 11 do 17 sati i kvalitetna zaštita kože.