Uskok i policija u srijedu su, ne navodeći identitete, potvrdili uhićenja trojice osječkih sudaca koje je bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić prozvao za korupciju.

Uz osječke suce Darka Krušlina, Zvonka Vekića i Ante Kvesića, prema prvim informacijama uhićen je i osječki poduzetnik Drago Tadić.

Uskok je priopćio da su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji protiv više osoba rezultat kriminalističkog istraživanja koje se provodi u suradnji s Pnuskokom i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija.

Policija je priopćila da se kriminalističko istraživanje provodi nad nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti. Policija dodaje da će osumnjičene nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predati pritvorskom nadzorniku, dok će kaznena prijava biti podnijeta Uskoku.

Uskok je precizirao kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Uhićenje svog branjenika, suca Krušlina, Hini je potvrdio odvjetnik Ljubo Pavasović Visković. Kazao je da je policija oko 6 sati ujutro došla u Krušlinov stan i krenula u pretragu pa očekuje da će tijekom dana, zajedno s ostalima, biti odveden na ispitivanje u Zagrebu.

Zbog druženja s odbjeglim Zdravkom Mamićem kojega su osudili zbog izvlačenja novca iz Dinama Državno sudbeno vijeće je ranije na prijedlog predsjednika osječkog Županijskog suda pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca Krušlina i Vekića.

Oni su potkraj ožujka suspendirani do okončanja stegovnog postupka, a DSV je tada odbio i prijedlog obrane Zdravka Mamića da u tom postupku budu zainteresirana stranka.

Član DSV-a, saborski zastupnik SDP-a, Arsen Bauk novinarima je potvrdio da je trojici sudaca DSV skinuo imunitet za lišavanje slobode i određivanje pritvora.

"DSV je na jučerašnjoj sjednici donio odluku da se dvojici imunitet skine jednoglasno dok je za trećeg odluka donesena većinom glasova", kazao je Bauk.

Famozni USB kojim je bjegunac od zakona reformirao pravosuđe

Mamić je u listopadu Uskoku dostavio USB stick s optužbama na račun sudaca, a 16. ožujka je, dan nakon što mu je Vrhovni sud potvrdio prvostupanjsku presudu te kaznu od šest i pol godina zatvora, na konferenciji za novinare u Mostaru za korupciju i primanje mita optužio predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu, osječke suce Vekića i Krušlina, dok je predsjednika suda Zvonka Vrbana nazvao "kriminalcem, koji će koji će kad-tad biti smijenjen".

Ustvrdio je kako ga je sudac Vekić reketario i tražio da ga postavi za predsjednika suda u Osijeku te da mu je isplatio više od 500 tisuća eura, koje je trebao podijeliti s Krušlinom i Antom Kvesićem, za što, kako tvrdi, ima dokaze.

U međuvremenu je putem društvenih mreža pozvao suce koje je u svojim javnim istupima prozvao za korupciju da podnesu ostavke, navodeći kao i u nekoliko ranijih objava da je došlo vrijeme za "reformu pravosuđa".

Mamić je tvrdio da je podmitio Vekića i Kvesića kako bi odbacili optužbu protiv njega, te kako bi mu se vratila jamčevina od milijun eura. Tvrdio je i da Krušlinu nikad nije davao novac direktno, ali da ga je davao Vekiću koji je tvrdio da je novac dijelom namijenjen Krušlinu.

Mamić je tvrdio i da se nekoliko puta sastajao s Vekićem u Bosni i Hercegovini, te da se jednom sastao s Kvesićem u hotelu Park u Širokom Brijegu te da su se tada dogovarali da će Vekić i Kvesić odbaciti optužnicu protiv Mamića. Mamić je tvrdio da je uz pomoć Zorana Mamića i Drage Tadića za odbacivanje optužnice Vekiću dao 100 tisuća eura. Pola toga iznosa je navodno bilo namijenjeno Kvesiću. Tvrdi i da je Vekiću ranije dao 20 tisuća eura za njega i Kvesića, kako bi oni kao članovi izvanraspravnoga vijeća odlučili da se Mamiću vrati jamstvo koje je mu je bilo blokirano.

Sva trojica sudaca su odbacila tvrdnje da su primala novac.

Darko Krušlin bio je na čelu sudskog vijeća Županijskog suda u Osijeku koje je sudilo odbjeglom savjetniku Dinama Zdravku Mamiću. Mamić je u svom iskazu, koji je lani u listopadu poslao USKOK-u, ustvrdio da je 24. srpnja 2017. na stadionu Dinama, nakon završetka utakmice između Hrvatske i Ukrajine, upoznao suca Krušlina i njegovog kolegu Zvonka Vekića. Upoznao ih je, tvrdi, Ljubo Pribić, sada već bivši zamjenik upravitelja zatvora u Osijeku.

"Gospodin Pribić u ložu Maksimir ušao je s nekoliko ljudi i predstavio mi tu gospodu kao suce koji će mi suditi u Osijeku. To su bili suci Darko Krušlin, Zvonko Vekić te njihov prijatelj Zoran Škorić, direktor i vlasnik Osijek Koteksa. Dugo smo razgovarali i pričali o mom predmetu i budućem suđenju u Osijeku. U jednom trenutku sam skinuo sat s ruke, marke Audemars Piguet, i stavio ga na ruku Darka Krušlina. On je otišao s mojim poklonom na ruci u Osijek. Svemu ovome je prisustvovao osječki poduzetnik Drago Tadić koji se cijelo vrijeme s nama družio i pio", kazao je Mamić.

Mamić u svom iskazu nadalje navodi da mu je 27. travnja 2017., kada je došao na suđenje u Osijek, na Županijskom sudu prišao Ljubo Pribić i vratio sat koji je poklonio Krušlinu. Sudac se, prema Mamićevim riječima, bojao da bi ga Drago Tadić, koji je vidio primopredaju sata, mogao cinkati i ucjenjivati. Tu scenu vraćanja sata navodno je vidio i zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković koji je zastupao optužnicu protiv Mamića.

U Mamićevu iskazu u oči upadaju problemi s datumima, a sudac Krušlin u svom očitovanju tvrdi kako se s njim prvi put susreo dok još nije bilo određeno da će on voditi postupak zbog izvlačenja novca iz Dinama. Susret se, prema Krušlinovom obrazloženju, dogodio dok je još trajalo optužno vijeće, dakle još prije kraja studenoga 2016. kada je prva optužnica protiv Mamića potvrđena. Krušlin tvrdi da tada još nije bio potvrđen za predsjednika sudskog vijeća koje će voditi proces.

U svom očitovanju priznao je da je bio na utakmici na Dinamovom stadionu, čak i u tzv. Plavom salonu, odnosno stadionskoj VIP loži. Bilo je tamo još ljudi, među ostalima i Škorić iz Osijek Koteksa kojeg spominje i sam Mamić.

U nastavku njegova očitovanja slijedi scena kada Mamić skida sat sa svoje ruke i daje ga sucu. "Popilo se", priznaje sudac tvrdeći dalje da je već na povratku prema Osijeku, "kada je postao svjestan da mu je Mamićev sat na ruci, odlučio vratiti taj nedopušteni dar". Predao ga je, tvrdi, još tijekom vožnje Škoriću i zamolio ga da ga odnese natrag Mamiću. Ovaj je to i učinio, a kako neslužbeno doznaje Telegram, u međuvremenu je dao i svoj iskaz USKOK-u.

Iduća Mamićeva optužba, koju sudac Krušlin negira, druženje je u vikendici Željka Dolačkog, bivšeg policijskog šefa koji sada služi kaznu zbog krađe novca i zlata iz službenog sefa. Tamo je, prema Mamićevoj verziji, 27. prosinca 2017. bilo slavlje njegova odvjetnika Veljka Miljevića. Krušlin je, navodno, došao u društvu s Pribićem, Dragom Tadićem i sucem Zvonkom Vekićem. Pričao je s Mamićem o njegovom predmetu te mu rekao da ga mora osuditi iako ne vjeruje da je kriv. Mamića je to, kako je sam rekao, toliko razbjesnilo da je umalo došlo do fizičkog obračuna.

'Nisam uopće znao da će Mamić biti tamo'

Sudac Krušlin potvrdio je da je doista bio u vikendici u Buševcu. Nije se, međutim, mogao sjetiti datuma, “no radilo se o blagdanskom razdoblju”, ustvrdio je. Tvrdi da se samo odazvao pozivu odvjetnika Miljevića jer je, kaže, bio uvjeren da se radi o božićnom domjenku njegovog odvjetničkog ureda. "Nisam", tvrdi dalje, "uopće znao da će tamo biti i Mamić". Nikakve sporne komunikacije, prema sučevim riječima, nije bilo.

Krušlin je, doznaje Telegram, pregledao i videozapise s kojim ih povezuje Mamić, no, uvjerava da ih on nije snimao niti je na tim snimljenim slavljima bio. Ne zna, kaže, ništa o tome. Prema Mamićevoj verziji pak suci su mu osobno slali snimke na kojima se vidi da režu tortu i pjevaju njegovu omiljenu pjesmu "Ne može nam nitko ništa". Tvrdi da je to bilo nakon izricanja prvostupanjske presude.

Sudac Krušlin očitovao se i o spornoj fotografiji u VIP salonu Dinamovog stadiona na kojoj se nalazi u društvu člana izvršnog odbora kluba Adolfa Kožula. Mamić je u svom iskazu naveo da je Krušlin, zajedno s ostalim sucima, često dolazio, čak i tijekom suđenja. Prozvani sudac pak uvjerava da je ta snimka nastala dugo nakon što je izrekao osuđujuću presudu Zdravku Mamiću i suoptuženima.

Monstruzone optužbe za podvođenje djece

No suci nisu jedini koje je Mamić prozivao i svojim obraćanjima na Facebooku. Citirajući navodnu objavu 16-godišnje štićenice Centra za socijalnu skrb, na tu se instituciju obrušio tvrdeći da podvodi svoje štićenice poduzetnicima i političarima, a županijskog državnog odvjetnika Davora Petričevića, da se zajedno s jednim od sudaca okoristio imovinom pokojnog građanina Osijeka.