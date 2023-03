Nova godina, stara tema: ljetovati na hrvatskoj obali ili ne?

S jednom od najljepših obala na svijetu, nema razloga da Hrvati gledaju ljetovanje provoditi bilo gdje drugdje osim na Jadranskoj obali. Međutim, ako se pita njihove novčanike, stvari su bitno drugačije. Inflacija raste, a plaće stagniraju. Za neke, ovo bi moglo biti zadnje ljetovanje u Hrvatskoj.

Matija (40) iz Zagreba već godinama ljetuje na Jadranu, a u potragu za ovogodišnjim apartmanom on i žena bacili su se već ovog ožujka. Prošle godine ljetovali su u apartmanu u jednom malom mjestu na otoku Pagu. Svidjelo im se pa su ove godine poželjeli rezrevirati isti smještaj. Cijena? Čak 1000 kuna veća nego lani, za tjedan dana ljetovanja.

"Prošle godine bili smo tjedan dana, platili smo 3500 kuna", priča nam Matija. "Ove godine, supruga je vidjela da je cijena 4500 kuna. Rekla je da ne želi ići, ali znam da joj to puno znači pa sam odlučio uštedjeti da idemo i ove godine. Jutros je rezervirala, inače će netko drugi uzeti jer je to atraktivan termin, od 5. do 12. kolovoza", dodaje.

'Mislim da su cijene nerealne'

U pitanju je apartman od 30-ak kvadrata. Imaju veliku kupaonu, malu kuhinju s kaučem, manju spavaću sobu. Više im, kaže Matija, ne treba, jer će većinu vremena provesti vani. Kuća u sklopu koje se apartman nalazi, ima bazen i veliku terasu s pogledom na more, dodaje.

Na pitanje, bi li bio voljan i iduće godine rezervirati isti apartman, ako cijena bude veća za dodatnih 1000 kuna, kaže - ne.

"Ne bih da je skuplje, mislim da su cijene nerealne. Mojoj ženi je već ovo činilo razliku, ali gledala je i druge cijene. Prije smo ljetovali u Novom Vinodolskom, a godinu ranije malo dalje. Gledali smo cijene smještaja i tamo, jeftinije su nego u Dalmaciji, ali su isto skočile za nekih 30 posto", kaže Matija.

On i supruga razmišljaju o tome da kupe 'nešto svoje' pa da više s ljetovanjem 'nemaju poteškoća'.

"Svi govore da je sve poskupjelo zbog eura i rata u Ukrajini, svi se pozivaju na rat. Ok, razumijem, Putin i cijene plina, ali u Ukrajini je ratno stanje, a neke cijene im nisu skočile, a tu je sve skočilo. Ljudi se pozivaju na rast cijena u nekretninama radi rata u Ukrajini. Zašto? Samo neka mi netko objasni, zašto?", pita se Matija.

'Hrvatska više ne dolazi u obzir'

Marko (37) iz Zagreba se više ništa ne pita. Godinama je ljetovao diljem hrvatske obale, ali od prošle godine, kako nam kaže, 'Hrvatska više ne dolazi u obzir'.

"Iz godine u godinu vidim da se cijene dižu, a usluga nažalost nije ta koju plaćaš. I ti restorani, gdje god sjedneš, to je pretjerivanje u cijeni", kaže Marko. "Definitivno više nikad ne dolazi hrvatska obala u obzir. Kad vidim kakve su cijene vani, koliko je pristupačnije otići na more izvan Hrvatske", dodaje.

Tako je prošle godine odabrao Bugarsku, za koju ima samo riječi hvale.

"Išli smo agencijski, na devet dana. Za 3000 kuna smješaj u hotelu koji je udaljen dvije ulice od mora, uključen doručak plus, za dodatnih 300 kuna dobije se ručak i večera kroz cijelo to vrijeme. Ne želim ni razmišljati koliko bi to koštalo u Hrvatskoj, mislim duplo", kaže.

Navodi i da su večernji izlasci daleko povoljniji.

"Jedna piva i jedan cuba libre je 20 kuna, mislim da na Jadranu ne možeš dobiti jednu pivu za to", komentira te dodaje da razlika u ponudi nije velika. "Može se fino pojesti u restoranu, na plaži se može jednako uživati. Obožavam pješčane plaže, a Bugarska je što se pješčanih plaža tiče top. Cuga je jeftina, do maksimalno 20 kuna. Ima trgovina, grad je pun turista, ima puno stranaca", nabraja.

Za 'siću' obilazak Rumunjske i Bugarske

Ove godine ipak neće na more već namjerava posjetiti Rumunjsku i Bugarsku.

"Bukurešt, Transilvanija, devet dana… Put i smještaj s uključenim doručkom, preko agencije, će koštati 400 do 460 eura", kaže Marko. Dodatno će ponijeti 200 do 300 eura. Bi li mu takav 'džeparac' bio dovoljan za devet dana na hrvatskoj obali?

Pitanje je vjerojatno suvišno...