Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava smatra da se dio problema tog grada nalazi u školstvu. Naime, segregacija djece u Vukovaru više je nego očita - djeca srpske i hrvatske nacionalnosti idu u iste škole, ali u druga razredna odjeljenja i smjene, a uče i po drugačijem programu. Penava zbog toga kreće u takozvanu lokalnu reformu školstva, doznaje RTL Direkt.

Srbi i Hrvati u školama bi bili u istim klupama, a postojala bi i škola samo za srpsku nacionalnu manjinu.

Roditelji odlučuju o pismu i jeziku na kojem će djeca učiti

Trenutno u osnovnim školama u Vukovaru djeca hrvatske i srpske nacionalnosti pohađaju nastavu u istoj zgradi, ali u odvojenim razredima i smjenama. Ravnateljica OŠ Dragutina Tadijanovića Lidija Miletić pojasnila je da roditelji iz redova manjine odlučuju hoće li djeca učiti na hrvatskom ili srpskom jeziku i pismu. Ako se odluče za srpski, Zakon predviđa tri modela, A, B i C.

"U našoj školi roditelji odabiru model A i djeca se školuju na jeziku i pismu nacionalne manjine, dakle na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu za sve nastavne predmete", rekla je ravnateljica Miletić.

"Ako ne postoje uvjeti za osnivanje samostalne školske ustanove, odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja se u razrednom odjelu ili obrazovnoj skupini. Razredni odjel ili obrazovna skupina ustrojavaju se u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili školskoj ustanovi s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu", stoji u objašnjenju Ministarstva obrazovanja.

Lokalna reforma osnovnoškolstva

Gradonačelnik zbog navedenog kreće u takozvanu lokalnu reformu osnovnoškolstva. Pojašnjava kako postoje uvjeti za osnivanje manjinske samostalne škole u koju će roditelji moći slati djecu po želji.

U Hrvatskoj već postoje takve škole, i to za Mađare i Talijane. No, osnivanje takve škole znači da sadašnji modeli u vukovarskim školama ne mogu više funkcionirati na podjelama.

"Vrijeme je krajnje da djeca zajedno idu u školu, da uče i slušaju nastavu kao u ostatku države, a onda naravno da ako imaju želju, volju, vremena, slušati nacionalne grupe predmeta. Slušati o svom jeziku, kulturi, umjetnosti", rekao je gradonačelnik Penava.

Moći će učiti u budućoj manjinskoj školi, koja, kako smatraju neki pripadnici srpske manjine, nije loša ideja, no strahuju što će biti s djecom koja takve škole iz bilo kojeg razloga, udaljenosti ili stigmatiziranosti, neće moći pohađati. Obrazovni sustav u školama koje će biti bez nacionalnog predznaka neće im, strahuju, pružiti dovoljno za očuvanje identiteta.

"Onda se pitam jesam li ja to nešto prespavao u posljednjih nekoliko dana. Je li moguće da se ćirilica uopće uvodi u upotrebu u Republici Hrvatskoj pa će onda biti moguće obrazovanje u tom modelu u kojem se to predlaže? Moguće da se pjesnici tipa Laze Kostića, Desanke Maksimović, Zmaja i drugih uvode u obaveznu literaturu obrazovnog sistema RH. Znanstvenici i svi oni drugi koji su protjerani iz te literature i obrazovnog programa da će se vratiti nazad? Moguće je da je to tako. Ako to jest tako onda možemo razgovarati", rekao je gradski vijećnik DSS-a Srđan Milaković.

'U Vukovaru je ipak neka druga matematika'

No, istovremeno se otvara pitanje hoće li ideja vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave produbiti napetosti između Hrvata i Srba u Vukovaru ili će, pak, popraviti odnose. Građani smatraju da bi djeca i od vrtića trebala ići zajedno, kako bi se družili, zbližavali i pozivali na zajedništvo.

Tema je svakako delikatna te zahtijeva raspravu i strategiju oko nastavnog i tehničkog kadra, a Penava, čini se, ovu promjenu u školstvu planira uvesti već za godinu dana.

"Sad ćemo doći vjerojatno do jedne druge apsurdne situacije da će grad Vukovar kao možda prva jedinica lokalne samouprave to htjeti napraviti i dati manjinsku školu, ali po svim svojim dosadašnjim razgovorima očekujem vrlo žestoko protivljenje ZVO, SNV, SDSS-a. Jer kad govorimo o gradu Vukovaru tu je ipak neka druga matematika. Svodi se na kontrolu ljudi kroz upošljavanja, kroz uključenost ljudi u sustav i onda do borbe za kontrolu tog istog sustava, jer tko kontrolira sustav kontrolira i ljude i glasačku mašineriju", poručio je Penava.