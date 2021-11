Novootkriveni soj Omikron sve se više širi svijet, a u Hrvatskoj još nije potvrđen niti jedan slučaj. Neki znanstvenici govore kako je opasniji soj od svih ostalih, dok drugi govore kako još to tek treba vidjeti.

"Prvi put je otkriven 11. ili 12.11., prije dva tjedna. Južnoafrička Republika je 24.11. objavila da su otkrili novi soj virusa s puno mutacija. Zato je odmah bio pod povećalom. Treba pričekati iduća dva tjedna da se vidi u kojem smjeru to ide", rekao je Oliver Vugrek, voditelj laboratorija za naprednu genomiku s Instituta Ruđer Bošković, za RTL Direkt.

Zaražene mlađe osobe

"Dnevna incidencija hospitaliziranih u JAR-u je prije dva tjedna bila otprilike 18 u prosjeku, sad je narasla na oko 50. Nešto se događa, ali to ne mora značiti ništa neobično. Kad se otvara novo žarište virusa, to je obično i taj tijek. Zaraza kreće i puno ljudi se zarazi u kratkom roku. To se desilo i s prošlim sojevima", kazao je.

Svi ti koji su zaraženi novim sojem imali su blage simptome, a Vugrek je kazao da su manje-više zaražene mlađe osobe te da kod njih u pravilu, kao i s ostalim varijantama, ne dolazi do teških oblika bolesti iako i tu ima izuzetaka.

Prilagodba cjepiva

Objasnio je i kako postoji teorija da Afrika ima izoliranih regija te da je u nekom plemenu kružio taj virus i onda je dospio u Johannesburg i krenulo je žarište. Dodao je i kako cijepljeni imaju određenu zaštitu, pa i od mikrona.

Komentirao je i najave proizvođača cjepiva da će zbog novog soja prilagoditi cjepivo.

"To je bilo na početku pandemije i dogovoreno. EU je dogovorio s BioNTech da će prilagođavati cjepivo po potrebi kad se pojave novi sojevi. Treba im 100 dana da prilagode mRNA cjepivo za sto dana", kazao je.

Korona prisutna i u 2022.

Na pitanje kako tumači zabranu letova i je li to bilo potrebno, Vugrek je kazao da postoje mjere opreza i da mnogi idu u tom smjeru.

"Mislim da je prekasno jer je već bilo letova od 11. ili 12.11. kad je sekvencioniran. Imamo ga u Europi, Izraelu, Kanadi, Americi, čak i u Australiji. Taj soj se proširio i treba ga usporiti, po mom mišljenju", kazao je.

Vugrek je ustvrdio da ćemo se s koronavirusom još morati nositi 2022. te da bi možda moglo doći do još nekog vala iduće godine na jesen ili zimu.

"Nadam se da će se procijepljenost podići pa će se to iznivelirati i lakše ćemo se nositi s tim. Bolnice neće biti pune pa će i ostali pacijenti moći dobiti normalnu zdravstvenu skrb. Teško je predvidjeti kad će se ovaj val lomiti. Za dva ili tri tjedna ćemo znati više. Zima je najteži period za ovu bolest, na proljeće će biti lakše, kao i tijekom ljeta, a nadam se da ćemo iduću zimu imati visoku procijepljenost i puno manje težih oblika bolesti. Mutacija će biti i dalje, to je neizbježno", kazao je Vugrek.