Na sjeverozapadu zemlje je trenutačno pretežno oblačno, ali u nastavku dana naoblačit će se i na istoku i jugu. Pogoršanje vremena povezano je s hladnom frontom u sklopu ciklone koja je pozicionirana sjevernije od naših krajeva, piše N1.

U noći i tijekom ponedjeljka u središnjoj Hrvatskoj umjereno i znatno oblačno, mjestimice s kišom, pa i u obliku izraženijih pljuskova. Pritom će i osjetno osvježiti. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 15 do 18 °C, a najviša dnevna, osjetno niža od današnje, između 21 i 24 °C, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Na istoku Hrvatske manje osvježenje, s dnevnom temperaturom od 25 do 29 °C. Prijepodne djelomice sunčano, a poslijepodne uz naoblačenje ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni.

Upaljen meteoalarm za dio zemlje

Na sjevernom Jadranu promjenjivo, a u gorju i pretežno oblačno, s kišom, mjestimice vjerojatno i grmljavinskim nevremenom. Uz obalu će zapuhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura. Bit će svježije nego u nedjelju.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, ali u sjevernim predjelima moguć je i pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 18 °C, uz obalu između 22 i 25 °C, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 33 °C.

Podjednako vruće i na jugu Hrvatske, gdje će biti i najsunčanije. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a prema otvorenom moru jugo, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito, temperature uglavnom 26 - 27 °C.

Jačih vremenskih neprilike može biti i na sjeverozapadu unutrašnjosti, lokalno je moguće nevrijeme, na što upozorava sustav Meteoalarm, DHMZ-a.

Meteoalarm

Na snazi je i upozorenje europske platforme Estofex, koja je drugim stupnjem okarakterizirala sjeverozapad zemlje, što znači da su moguće pijavice na moru, lokalno nevrijeme praćeno tučom.

Prognoza za sljedeće dane

U utorak i srijedu u unutrašnjosti promjenjivo pa i pretežno oblačno i sve svježije, povremeno s kišom, osobito na istoku. U četvrtak djelomice sunčano i uglavnom suho te malo toplije.

U utorak na većem dijelu Jadrana djelomice sunčano, samo ponegdje uz mogućnost za malo kiše. U srijedu promjenjivo s kišom, i to uglavnom u Dalmaciji, gdje pljuskovi mogu biti i izraženiji. U četvrtak pretežno sunčano, uz malu vjerojatnost za kišu na jugu. U utorak i srijedu puhat će umjerena i jaka bura, koja će potkraj srijede oslabjeti, a u četvrtak će zapuhati jugo.

Zbog pojačanog prometa moguće poteškoće

Zbog pojačanog prometa tijekom ponedjeljka moguće su poteškoće, povremeni zastoji i vožnja u koloni, duž jadranske obale na prilazima turističkih gradova i mjesta, pojedinim graničnim prijelazima, trajektnim lukama i pristaništima, upozorio je Hrvatski autoklub (HAK).

Isto upozorenje vrijedi i za gradske ceste, zagrebačku i riječku obilaznicu, pojedine dionice autocesta, Istarski ipsilon i dionice cesta na kojima se zbog radova vozi prema privremeno postavljenoj signalizaciji.

Zbog najavljene bure, podno Velebita i s orkanskim udarima, moguće su poteškoće prometovanja za pojedine skupine vozila.

U ponedjeljak, 23. i u utorak, 24. kolovoza zbog snimanja filma u Istri, na državnoj cesti DC421 na području Općine Raša, od Mosta Raša do Trgeta, vozit će se uz privremenu regulaciju prometa. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog povremeno povećane gustoće prometa tijekom dana moguća su čekanja u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima.