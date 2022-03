ZIMA U OŽUJKU / Nemojte se iznenaditi ako danas i sutra vidite snijeg: Temperatura u unutrašnjosti pada i do -7 °C

Tijekom noći i jutra u unutrašnjosti će temperature biti od -7 do -3, na Jadranu od 0 do 5, a na otocima oko 6 stupnjeva Celzija. Na moru će bura pojačavati dojam hladnoće, a puhat će do kraja tjedna, prognozira meteorologinja Tea Blažević