TRAŽE POVJERENJE GRAĐANA / Političari se već pripremaju za lokalne izbore: Tko želi biti na čelu hrvatskih gradova?

Još jednom Tomislav Tomašević tražit će povjerenje Zagrepčana. Smatra da mu je pobjeda "zacementirana". "Ono što mogu reći da sam uvjeren da ćemo dobiti još i idući mandat da upravljamo glavnim gradom Hrvatske tako da spremno dočekujemo lokalne izbore", rekao je aktualni gradonačelnik. HDZ u ključnu utakmicu za Zagreb šalje Mislava Hermana. No, hoće li mu izglede pokvariti loš rezultat Dragana Primorca? "Ja vjerujem da to neće biti slučaj. Pa zamislite ako bismo išli tom logikom gdje bi bile ove stranke koje su imale šest kandidata, one bi postale vanparlamentarne nakon ovog rezultata", rekao je HDZ-ov Mario Kapulica.