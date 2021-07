Mnogima ugodno pretežno sunčano vrijeme, na Jadranu i ne odviše vruće, a u unutrašnjosti s temperaturom oko prosjeka za doba godine ili malo nižom - potrajat će do subote. Pritom će do petka puhati maestral i bura, na koju se neki srde jer je izmiješala more i malo mu snizila temperaturu.



Od vikenda, uz jačanje jugozapnjaka i juga, gotovo posvuda vruće, nekima i sparno, no sredinom idućeg tjedna temperatura većinom opet niža, pri čemu će, uz više oblaka, uglavnom na kopnu i sjevernom Jadranu rasti i vjerojatnost pljuskova, kojih bi lokalno moglo biti i u ovotjedni petak, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Danas će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano, a poslijepodne može biti umjerene naoblake. Zbog vedre noći i slabog vjetra jutro će biti razmjerno svježe uz najnižu temperaturu od 12 do 15 °C. Najviša poslijepodneva pak oko 28 °C.

Podjednaka temperatura prevladavat će i u središnjoj Hrvatskoj te slijedi još jedno ugodno toplo poslijepodne, ali također nakon jutra malo svježijeg nego što je uobičajeno za doba godine. Sunčano će biti osobito prijepodne, od sredine dana ponegdje umjerena naoblaka, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

More umjereno valovito

Pretežno sunčano na zapadu zemlje, no poslijepodne u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru, te široj okolici Rijeke valja računati na umjeren razvoj oblaka. U noći i ujutro na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka, od sredine dana na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura podjednaka kao u srijedu, a po kotlinama Like ujutro svježije, i oko 10 °C.

U Dalmaciji sunčano, u početku uz većinom umjerenu buru, a u drugom dijelu dana maestral, najjači oko Rta Ploče, gdje će more biti umjereno valovito. Najniža temperatura od 17 °C u unutrašnjosti do 23 °C na obali, a najviša između 30 i 33 °C.

Većinom vruće, uz toplu noć praćenu umjerenom do jako burom bit će i na sunčanom jugu Hrvatske. Bura će prijepodne slabjeti i zatim okrenuti na zapadni vjetar, na otvorenom sjeverozapadni. Kao i na srednjem Jadranu, temperatura mora bit će oko 24 °C."

Vrućina za nedjelju

Temperatura mora i zraka neće se na Jadranu bitno mijenjati ni iduća dva dana, a zatim će biti toplije. Bura i maestral će oslabjeti, u subotu okrenuti na jugozapadnjak, na sjeveru i jugo, koje će u nedjelju pojačati i proširiti se duž cijelog Jadrana. Prevladavat će sunčano, na sjeveru povremeno s umjerenom naobakom, osobito u petak, kada je moguć i lokalni pljusak.

U petak, uz više oblaka, poneki lokalni pljusak vjerojatniji je i u unutrašnjosti, pogotovo na zapadu, a zatim na kopnu opet pretežno sunčano. Uz okretanje vjetra na jugozapadni i temperatura će postupno rasti, a u planove za nedjelju valja uračunati vrućinu, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Upozorenje od HAK-a

Opasnost je od naleta na životinju na kolniku: na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Varaždin i Varaždinske toplice i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb kod čvora Vrata, izvijestio je u četvrtak Hrvatski auto-klub.

Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, te pojedinim graničnim prijelazima.

U vrijeme pojačanog prometa mogući su vožnja u kolonama i povremeni zastoji na pojedinim dionicama državnih cesta i na autocestama, u blizini odmorišta, kod ulaza ili izlaza s autocesta te na dionicama cesta gdje traju radovi.

Pojačani promet

Večeras 22./23. srpnja od 21 do 5 sati zbog radova zatvara se županijska cesta kroz naselje Plano na području Trogira. Obilazak: od raskrižja Plano (Trogir)- DC8- DC58 Seget- raskrižje DC58 i ŽC6112 Prapatnica-ŽC6112 raskrižje Prgomet-za A1 i obratno.

Danas 22. srpnja od 9 do 17 sati zatvara se državna cesta DC512 Makarska-Ravča od Višnjice do naselja Kljenak. Obilazak: Makarska-Gornje Igrane-županijskom cestom Ž6199, (D512) Šošići-Kozica (D62), te državnom cestom D62, Kozica- Ravča i obratno.

Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih epidemioloških kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.

U pomorskom prometu nema teškoća.

Odgađa se početak plovidbe na međunarodnoj liniji Zadar - Ancona za 2.kolovoza.