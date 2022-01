Mnogi dijelovi Hrvatske su novi tjedan dočekali pokriveni sniježim pokrivačem, kojeg bi moglo biti još i tijekom dana.

Najviše vedrine bit će u Dalmaciji, Slavoniji, Baranji i Srijemu, a oborine bi sredinom dana trebale prestati padati u čitavoj zemlji, prenosi RTL.

Jača anticiklona, raste tlak, a polako će se izdizati zaostali oblaci, dok će slab snijeg prestajati. No, u toj anticikloni sa sjevera kontinenta stiže i prilično hladan zrak, što znači da kreće i val hladnoće koji će obilježiti prvi dio tjedna.

Zubato sunce

U ponedjeljak ujutro i rano prijepodne na zapadu unutrašnjosti valja računati na povremen snijeg, ponegdje i tanji snježni pokrivač. U ostatku zemlje barem djelomice vedro, ali je još hladnije. Izraženiji minusi su u područjima nakon noćne vedrine, kao u Slavoniji, a blizu nule je i mjestimice uz samu obalu.

Pritom osjećaj hladnoće pojačava slab do umjeren sjeverni vjetar, a na moru umjerena i jaka, pod Velebitom na udare olujna bura i tramontana. je i biti i vjetrovitije, osobito duž Jadrana uz umjerenu i jaku, pod Velebitom na udare olujnu buru i tramontanu.

Već od sredine dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima prestanak oborina, zatim i brzo razvedravanje. No, sunce će biti pravo zubato s temperaturom oko ili malo iznad nule. Navečer osjetno hladnije.

Olujna bura na Jadranu

U Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom sunčano uz slab do umjeren sjeverni vjetar, no uglavnom vrlo hladno, jer temperatura će samo rijetko ulaziti u mali plus.

U Dalmaciji najviše vedrine, no uz neuobičajeno hladno vrijeme. Temperatura tek malo iznad 5 stupnjeva, a iako će bura postupno slabjeti, na vjetru će se činiti i hladnije nego na kopnu.

Zahladiti će i na sjevernom Jadranu. Djelomice sunčano, samo povremeno umjerena naoblaka, uglavnom uz Velebit i u gorju, ali suho. Puhat će i dalje umjerena i jaka, mjestimice na udare olujna bura, a slabjeti će tek kasnije navečer.

Što donosi tjedan?

Na kopnu glavnom suho i djelomice sunčano. Od četvrtka sve izglednija i jutarnja magla, ali od petka i sporadično slabe oborine, uglavnom tek koja pahulja snijega. Jutra uz izraženije minuse, a danju tek za nijansu manje hladno u drugoj polovici tjedna.

Na Jadranu u početku pretežno sunčano, oslabjeti će bura i tramontana, a prolazno naoblačenje se očekuje u noći na petak kada mjestimice može pasti i koja kap kiše, no ništa značajnije.

No, bit će prilično hladno, osobito u utorak ujutro kada se i tu očekuju jutarnji minusi, ne samo uz obalu, nego moguće čak i na dalmatinskim otocima. Nakon toga dnevna će temperatura biti u blagom porastu.