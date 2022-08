U četvrtak će ujutro i prijepodne biti pretežno, ponegdje i potpuno vedro, na kopnu i osjetno svježije. U početku još uvijek i vjetrovito, no bura će tijekom prijepodneva zamjetnije oslabjeti, prognozirao je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a tek će ponegdje biti nešto više oblaka dnevnog razvoja, svakako bez oborina. Vjetar slab do povremeno umjeren sjeveroistočni, a temperatura za nijansu viša, oko 28-29 °C.

I na istoku će biti razvoja oblaka, ali bit će tu dosta sunčanog vremena. Vjetar uglavnom slab, samo oko Podunavlja do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura između 26 i 28 °C.

Na moru sunčano, uz kraći pljusak

U Dalmaciji pretežno sunčano, ali uz prolazno umjerenu naoblaku na krajnjem jugu može se dogoditi koji izolirani kraći pljusak. Bura će oslabjeti, ponegdje i okrenuti na umjeren maestral. No, ostaje podjednako vruće.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, tek u gorju nakratko s više oblaka. Bura će napokon oslabjeti, na otvorenome i okrenuti na slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Činit će se tako odmah toplije, uz more vruće, iznad 30 °C, a u gorju vrlo toplo oko 26 °C.

Novi toplinski val

Od sljedećeg utorka do kraja tjedna kreće novi porast temperature zraka uz obilje sunca. Najviše dnevne temperature krajem tjedna u unutrašnjosti iznosit će od 38 do 39 °C tako da nam dolazi novi toplinski val, prognozirao je meteorolog Bojan Lipovšćak za N1. Na Jadranu će od utorka biti sunčano, toplo i vruće uz umjeren do jak jugozapadni vjetar, a najviše dnevne temperature bit će oko 35 °C.

Idući toplinski val trebao bi započeti nakon Velike Gospe i trajati tjedan dana. Kraj toplinskog vala obilježit će prodor hladne fronte praćen grmljavinom, pljuskovima i udarima vjetra te padom temperature za 10 do 15 °C.