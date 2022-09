U većini krajeva bit će barem djelomice sunčano i iznadprosječno toplo. Oblačniji će biti zapad zemlje, a ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, poslijepodne raste vjerojatnost za mjestimičnu kišu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu. Puhat će umjeren, ponegdje i jak jugozapadni vjetar, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stupnjeva Celzijusovih.

DHMZ za četvrtak, pak, navodi, kako se očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme uz izraženu južinu i iznadprosječnu toplinu. Mjestimice će padati kiša, a lokalno su vjerojatni i obilni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu i gorskim krajevima. Na krajnjem istoku i jugu zemlje veći dio dana će se zadržati bez oborine. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, na udare ponegdje i olujan, a u Dalmaciji većinom jugo. U četvrtak se tako očekuje da će najniža jutarnja temperatura zraka biti od 16 do 21 na kopnu i od 20 do 24 °C na moru. Najviša dnevna između 24 i 29 °C.

Kiša moguća već danas krajem dana

"Većinom je vedro na istoku unutrašnjosti i u Dalmacije, dok je zapadnije umjereno do pretežno oblačno. U nastavku dana nastavit će rasti naoblaka, kako nam se sa sjevera približava hladna fronta. Prije njezinog nailaska jačat će jugo i jugozapadnjak. Postoji mogućnost i da kasnije tijekom dana padne malo kiše ili kakav prolazni pljusak s grmljavinom, i to najizglednije na sjevernom Jadranu, osobito na širem riječkom području, i u Gorskom kotaru. Četvrtak donosi češću kišu i pljuskove, osobito duž Jadrana, gdje je izgledna lokalno obilnija oborina, prije svega na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici", navodi meteorologinja N1 televizije Tea Blažević.

Treba biti spreman na obilnu oborinu: Moguće su polave

Dodaje kako će u petak oborina biti učestalija i na kontinentu, gdje isto tako lokalno može biti obilnije oborine, iako izglednije duž Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici. Na moru su lokalno moguće nevere.

“U izraženoj jugozapadnoj i zapadnoj visinskoj struji na prednjoj strani prostrane doline u četvrtak i petak će pritjecati vrlo nestabilan zrak bogat vlagom, a u mogućem scenariju stvaranja ciklone južno od Alpa kišovito bi bilo još i u subotu. U takvoj situaciji, a prema trenutno dostupnim prognozama, ponovno treba biti spreman na ponegdje obilnu oborinu, osobito duž obale i krajevima uz Jadran pri čemu će promjena vremena najprije zahvatiti zapad Hrvatske. Vrlo je vjerojatno da će lokalno pasti i više od 100 mm kiše, moguće i u kratkom periodu u obliku intenzivnih pljuskova s grmljavinom ili olujnih nevremena što može uzrokovati bujične i urbane poplave", istaknuli su u specijalnom priopćenju meteorolozi DHMZ-a.

Za vikend će osjetno zahladnjeti

Osjetno će zahladnjeti u danima vikenda, u dijelovima unutrašnjosti i za desetak stupnjeva. Na moru će dojmu svježine doprinijeti jaka bura, olujne jakosti na udare. Bura će, naravno, rashladiti i more.

"Ovime ćemo se definitivno pozdraviti s ljetom, stiže jesen i prije kalendarskog početka", zaključuje meteorologinja Tea Blažević.