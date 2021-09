Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje kiša, uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom dijelu Jadrana, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za ponedjeljak. Sredinom dana i poslijepodne lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji, posebno južnoj, većinom sunčano.

Vjetar uglavnom slab, u gorskoj Hrvatskoj mjestimice umjeren jugozapadni, a u drugom dijelu dana u središnjim i istočnim predjelima sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, navečer i u noći sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje malo viša.

Kako navodi Dorian Ribarić, meteorolog RTL-a, danas nas očekuje prvi od dva kišna vala ovog tjedna, koji će biti slabiji.

"U prvom djelu dana, osobito rano ujutro još na sjevernom i srednjem Jadranu može biti jače kiše i neverina, a lokalno kojeg izraženog pljuska može biti i u gorju. Drugdje će tijekom prijepodneva biti uglavnom samo više oblaka, a manje kiše, na jugu Dalmacije često će i ostati suho. Puhat će na moru slabo do umjereno jugo, ali ubrzo potpuno oslabjeti. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj dosta oblaka, a sredinom dana će porasti i vjerojatnost za malo kiše. Lokalno je moguć koji jači grmljavinski pljusak, prije svega na Kordunu i Banovini. Zapuhati će slab, ponegdje do umjeren sjeverac, no ostaje još razmjerno toplo s temperaturom između 24 i 26 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom, moguće i pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito potkraj dana na krajnjem istoku. No, dok ne padne kiša, bit će vrlo toplo", navodi Ribarić.

Pravi kišni val stiže u noći sa srijede na četvrtak

"Nastavak tjedna na kopnu promjenjiv. No, bit će tu i suhih i sunčanih razdoblja, a kiše samo malo u utorak na istoku, dok se pravi kišni val očekuje na prijelazu sa srijede na četvrtak. Zatim stabilnije, ali i svježije, no to ćemo se samo vratiti na prosječne vrijednosti temperature za ovo doba godine", navodi meteorolog Ribarić.

Što se tiče idućih dana na moru, neće baš biti sasvim stabilno.

"Ponajprije u četvrtak u Dalmaciji, no i te će oblake brzo otpuhati bura koja će prolazno pojačati. Temperatura će i ovdje biti u blagom padu, no i dalje ostaje razmjerno toplo", zaključuje Dorian Ribarić za RTL.