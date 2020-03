VRAĆA SE PROLJEĆE: Meteorolog otkrio kada stižu sunčaniji i topliji dani, ali ipak – ostanite doma

Proljeće se polako vraća, pa će u nekim krajevima Hrvatske već sutra će biti malo više sunca, ali još uvijek i dosta oblaka

Oblaci se i dalje zadržavaju nad velikim dijelom Hrvatske te je u većini krajeva hladnije od prosjeka za ovo doba godine, na kopnu čak i do 10 °C hladnije, no dobra vijest za sve one kojima nedostaje sunca jest da se ono uskoro vraća, a pratit će ga i porast temperature, i to uskoro, prognozirao je Nikola Vikić Topić za Vijesti.hr.

Već sutra ćemo u nekim krajevima imati malo više sunca, ali još uvijek i dosta oblaka, najviše u južnoj Dalmaciji gdje će povremeno padati slaba kiša. Vjetar će posvuda polako slabjeti, samo će na sjevernom Jadranu biti još umjerene do jake bure, dok će u Dalmaciji zapuhati jugo. I jutarnja i dnevna temperatura bit će viša nego danas. Poslijepodne će biti dosegnuti vrijednosti između 13 i 15, osim u gorju gdje će biti oko 6 °C.

Još više sunca za vikend

Za vikend ćemo na kopnu imati još više sunčanog vremena, osobito u nedjelju. No povremeno će biti i umjerene do povećane naoblake pa lokalno može pasti i malo kratkotrajne kiše. Jutarnja će temperatura biti oko 3 °C, a najviša dnevna posvuda iznad 15 °C. Uz to, samo će povremeno puhati slab vjetar tako da će sve u svemu biti znatno ugodnije nego posljednjih nekoliko dana.

I na obali će vikend biti djelomice do pretežno sunčan i ugodno topao. Ujutro će temperatura biti oko 9 °C, a poslijepodne do 16, 17 °C. Vjetar će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadni. Postoji i samo mala mogućnost, od 5 do 10 %, za kratkotrajnu, lokalnu kišu.

U svakom slučaju, proljeće nam se polako vraća. Već će sutra u pojedinim dijelovima Hrvatske biti malo sunčanije i toplije, a onda za vikend posvuda više sunca i temperature iznad 15 °C. Ipak, nemojte još žuriti van, držimo se svi skupa preporuka naših stručnjaka. U suncu se može uživati i s balkona, prozora ili iz vrta. Čuvajte sebe i svoje bližnje!

