Stižu nova pravila za vozače - od srijede, 1. studenoga obavezno je korištenje dnevnih ili kratkih svjetala i tijekom dana, javlja 24 sata. To nalaže Zakon o sigurnosti prometa na cestama, a svjetla preko dana morat ćemo koristiti sve do 31. ožujka. Oni koji prekrše tu zakonsku odredbu, dočekat će ih kazna od 30 eura.

Vozači mopeda i motociklista preko cijele godine moraju imati upaljena kratka svjetla na vozilu, a ako prekrše to pravilo - kazna je, također, 30 eura. Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te u slučaju smanjene vidljivosti biciklisti moraju imaju upaljeno jedno bijelo prednje svjetlo, kao i jedno crveno na stražnjoj strani bicikla. Ako to prekrše, kazna je 60 eura.

Obavezna je i zimska oprema

Osim toga, od 15. studenoga obavezna je i zimska oprema na prometnicama u zimskim uvjetima, kad je kolnik prekriven snijegom ili kada je na njemu poledica za sva vozila. Vožnja će biti zabranjena onima koji nemaju propisanu zimsku opremu, kao i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

Prije nego što se uključe u promet, vozači moraju očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu. Kazne za vozila bez propisane zimske opreme iznose od 660 do 1990 eura, piše Večernji list. A za isti prekršaj kaznu od 190 do 660 eura morat će platiti i odgovorna osoba u pravnoj osobi te u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne ili područne samouprave. Vozaču će zbog tog prekršaja biti izrečena kazna od 130 eura.