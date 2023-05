I dalje su u tijeku borbe protiv poplava, a vremenske nepogode nimalo ne olakšavaju situaciju. Tijek situacije pratite uživo na portalu Net.hr.

HAK: Zbog vode i odrona zatvoreno desetak cesta

7:31 - Hrvatski autoklub (HAK) vozače poziva da brzinu vožnje prilagode uvjetima na cestama te da se pravovremeno informiraju o mogućnostima za vožnju kroz nepogodom pogođena područja. Zbog vode na kolniku i odrona za sav promet su zatvorene: DC1 Gračac-Knin (obilazak je državnom cestom DC59 Knin-Oćestovo-Bribirske Mostine); DC3 Karlovac-Duga Resa; DC27 Zaton Obrovački-Karin; DC36 na dionicama Karlovac-Selca, Donja Kupčina-Šišljavić, Gradac Pokupski-Lijevo Sredičko te u mjestu Koritinja; DC35 Varaždin-Lepoglava između mjesta Ivanečki Vrhovec i Stažnjevec; DC42 u Ogulinu i mjestu Oštarije; DC47 Dvor-Hrvatska Kostajnica-Hrvatska Dubica; DC228 Jurovski Brod-Ozalj; DC503 podvožnjak u Biogradu.

Za sav promet zatvorene su i županijske ceste: ŽC2042 Cvetlin-GP Cvetlin; ŽC2052 Žarovnica-Donja Višnjica; ŽC2054 Šemovec-Jalžabet-Grešćevina; ŽC2084 u mjestu Kuljevčica; ŽC2134 Hum Breznički-Jelenščak; ŽC2175 Breznica-Sudovec; ŽC2221 Marija Bistrica – Globočec; ŽC3015 Hrastje-Polonje; ŽC3075 Samoborec-Peskovec; ŽC3149 Husje-Kobilić Pokupski; ŽC3156 Žažina-Mala Gorica; ŽC3229 Topusko-Maljevac u mjestu Bjeljavina; ŽC3253 Košutarica-Mlaka; ŽC3288 Vrbovec-Celine; ŽC5217 Dobroselo-Mazin-Bruvno; ŽC5203 Dobroselo-Srb-Otrić; ŽC2059 Lipovnik-Novaki LC Stažnjevec-Željeznica,

Zbog vode na kolniku zatvorene su i lokalne ceste LC25023 Lipovnik-Donja Voća; LC25118 Prigorec-Ivanečka Železnica; LC25172 u mjestu Dubravec; LC33086 u mjestu Skela; LC58030 Moravice-Vrbovsko; LC63032 u mjestu Kijani; LC67203 Kotezi-Dusina; LC67207 Vrgorac-Orah; LC67209 Draževitići-Veliki Prolog.

Rastu vodostaji Kupe, Korane, Une i Save

7:25 - Jutros u 7 sati vodostaji Korane i Kupe u Karlovcu bili su 826 centimetra, što je velik porast u odnosu na sinoćnji vodostaj u 23 sata kada je Korana bila 761 centimetar, a Kupa 760 centimetara. Una u Hrvatskoj Kostajnici jutros u 6 sati dosegnula je 486 centrimetra - 16 centimetara više od vodostaja u ponoć. Sava kod Jasenovca jutros je dosegla čak 836 cm, dok je u ponoć vodostaj ondje bio 825 centimetara.

I danas će povremeno biti obilnije kiše

7:20 - Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom koja još lokalno može biti obilna, vjerojatni su i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana u Dalmaciji, potom u Slavoniji i Baranji, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za srijedu. Na Jadranu popodne česta sunčana i suha razdoblja.

Vjetar na kopnu većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u središnjim predjelima prolazno i ​​jak. Na sjevernom Jadranu umjerena do jake bure, podno Velebita s olujnim udarima, au Dalmaciji jugo koje će u sjevernom dijelu regije okrenuto na buru. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti između 13 i 18, na istoku i do 20, a na Jadranu od 18 do 22 Celzijeva stupnja.

Teška situacija i na sjeveru Hrvatske

7:11 - Vrlo je teška situacija i na sjeveru Hrvatske. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak podijelio je jutarnje fotografije poplave koje dovoljno govore same za sebe...

'Na terenu smo bili cijelu noć'

7:05 - Glavni vatrogasni zapovjednik JVP Karlovac Miroslav Rade za N1 kaže kako su zajedno s vojnicima na terenu proveli cijelu noć.

"Vojska radi zečje nasipe na lijevoj obali Korane. ŠRC Korana je poplavljen. Sad se fokusiramo na područje nizvodno od Karlovca", rekao je Rade.

Podsjetimo, vrhunac vodnog vala na karlovačkom području trebao bi biti danas.

Vodostaj Korane narastao za 25, a Kupe za 26 centimetara

6:57 - U odnosu na utorak u 23 sata, u srijedu u 1 sat vodostaj Korane u Karlovcu je narastao za 25 centimetara i iznosio je 786 centimetara, a Kupa je narasla za 26 centimetara i njezin izmjereni vodostaj u 1 sat je 786 centimetara.

U utorak u 23 sata izmjeren je vodostaj Korane u Karlovcu od 761 centimetar, a Kupe od 760 centimetara, dok je vodostaj Mrežnice u Dugoj Resi 458 centimetara, a Gornje Dobre u Ogulinu 304 centimetara.

U svim ovim mjestima traje izvanredno stanje obrane od poplava.

Grad Karlovac je javio u utorak navečer kako su na gradskom području zbog poplava zatvorene prometnice između Brođana i Brežana, u Donjem Mekušju, na spoju Selca i Banije, u Karasima, Šišljaviću, Kobiliću, Ulici svetog Florijana, Cerovcu Vukmanićkom i Koritinji.