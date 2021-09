Počinje se emitirati novi radio u hrvatskom eteru TOP Radio, vlasnika Ivana Jurića Kaćunića, koji je od Vijeća za elektroničke medije dobio županijsku koncesiju za Zagreb i okolicu. I to onu slavnu 101 megaherz frekvenciju. Dok jedni tvrde da novi radio, odnosno Jurić Kaćunić, nije ispunio sve uvjete da bi dobio koncesiju i da se time stvara monopol na radijskom tržištu, drugi tvrde da je riječ o prikrivenom vlasništvu iza kojeg je nekad stajao Miroslav Kutle a sada braća Pripuz.

Jurić Kaćunić, koji je službeno vlasnik Radio Dalmacije i Radio Entera, rekao je za RTL kako smatra da je sve u skladu s hrvatskim propisim te da će tržištu ponuditi jedan vrhunski radijski proizvod.

Na prigovor Tedeschija koji tvrdi da je vlasnik žigova, većina ostalih radijskih postaja, što ukazuje da je Jurić Kaćunić s njima u nekom vlasničkom odnosu, u nekoj kombinaciji da zajednički djeluju, dodao je: "Mi moramo biti svjesni činjenice da postoje propisi koji jasno definiraju što je pozicija nekoga tko je nositelj žiga. Biti nositelj žiga ne znači biti vlasnik trgovačkog društva".

"Poznato je da sam ja zaštitio veći broj žigova, ne samo ovih radijskih postaja koje su spomenute jer to vidim kao neku svoju buduću investiciju. Nositelj sam i žiga Kiss FM, to je jedan ozbiljni njemački radijski pogon i moram reći da nažalost nisam ni u upravi ni u nadzornom odboru", kaže.

Prvi vizualni radio

Objasnio je i zašto misli da je njegova ponuda bolja one Tedeschija i Čermaka. Kaže da je ponudio kroz projekt TOP Radija povezanost radijske industrije kao sastavnog dijela kreativne industrije da se na bazi kreativnih industrija može razvijati "zagrebački kulturni identitet".

"Drugo što ima je snažan informativni program i treći temelj je definitnivno razvojna politika u smislu novih inovacija u tehnoloških dostignuća i činjenica da taj TOP radio sa sobom u nekoj skoroj perspektivi donijeti između ostalog nešto što je prvi visual radio u Hrvatskoj itd.", istaknuo je Jurić Kaćunić koji naglašava da će biti u pitanju potpuno nova verzija radijskog programa i radijske industrije.

"Ono po čemu je ponuda Top Radija bila bolja, ono što sam već rekao, utemeljenost na kreativnoj industriji, snažni informativni program, ali i činjenica da su neki drugi kriteriji bili izuzetno jasno i kvalitetno postavljeni, od financijeski i kadrovske politike", objasnio je.

Procjenjuje da će postići osam milijuna prihoda u prvoj punoj godini.

Tko stoji iza njega?

S obzirom da se spominju tako veliki igrači poput Miroslava Kutle, Emila Tedeschi i braće Pripuz, postavlja se pitanje zar se tu stvarno vrti neki veliki novac.

Jurić Kaćunić tvrdi da nije bio izvršni direktor Miroslava Kutel za mrežu radijskih postaja u Hrvatskoj. "Vrlo je interesantno kada se god ostvari neki poslovni uspjeh ili neki poslovni rezultat uvijek se nekog pojedinca stavlja neki kontekst da iza njega netko stoji. Ja vam mogu reći da iza mene stoji 21 godina rada i nitko drugi i nitko drugi. Bez imena i prezimena", ustvrdio je.

Miroslav Kutle je predočavao dokumente koje mu je Jurić Kaćunić slao u Bosnu i Hercegovinu. Iz tih dokumenata, koje je objavio Nacional, čini se jasno da su u nekoj bliskoj vezi i da vodi njegove operacije u Hrvatskoj.

"Do sada smo samo vidjeli feature, dakle, ako postojim opravdana osnova za bilo što što se smatra su opravdani zahtjevi prema meni. Ja smatram da postoje institucije Hrvatske države. Postoji neovisna vlast, a to je sudstvo, pravni lijekovi pa nek izvole.

U cijeloj priči se postavlja jedna teza o nekakvom nedefiniranom vlasničkom odnosu. Vrlo jasno i decidirano mogu reći, povijesno nasljeđe koje je pripadalo gospodinu je zaključeno i u tom kontekstu on je svoja prava konzumirao ja osobno nikoga nisam napustio, promijenio strano ili nešto drugo. To su jedne ovako dosta feature priče. Ponavljam još jedan put, ako postoji osnova tu osnovu se može predstavljati na sudu... ne postoje nikakve moralne ili financijske ili bilo kakve druge zašto se netko sjetio nakon sedam godina ili 10 godina ili 15 pozivat na neko povijesno naslijeđe to se treba pitati nekog drugog, a ne mene.", dodao je.

Odnosi s braćom Pripuz

Na pitanje kakvi su njegovi financijski, poslovni i vlasnički odnosi s braćom Pripuz, Jurić Kaćunić je rekao da može reći ono što je već rekao, a to je da iza njega stoji 22 godina poduzetničkog rada. "Nisam ovisan o nikome i nikome ništa ne dugujem u bilo kojem smislu utjecajnom, političkom, financijskom ili bilo kojem drugom i to je notorna činjenica. Sve ostalo su teze koje su se nametnule kao jedan iskristalizirale kao interes svakog pojedinca bilo u ovoj koncesiji oko Top Radija ili u nekoj drugoj priči", ističe.

Tvrdi da je financijski neovisan. "Vrlo decidirano nemam prema nikome nikakvih financijskih ili drugih oblika materijalnih, imovinsko-pravnih ili drugih obveza prema nikome pa ni prema gospodi koju ste spomenuli."

Na prigovor voditelja da navodno neki članovi obitelji rade u nekim njegovim firmama, Jurić Kaćunić je rekao: "Ne postoji u Zagrebu koji je u poslovnom segmentu nešto da nije radio ili susreo barem jednog od članova te familije. Dakle ako postoji teret na nekom članu ne znači da su i drugi članovi u istom teretu i ja nikad nisam osporio da ja poznajem tu obitelj da smo imali određeni poslovni kontakt, ali ne u medijskom segmentu i ne s gospodom koja su spomenuta. To prvenstveno mislim na ljude koji su tu prozvani u prilogu, a to su Petar i Zoran Pripuz", dodao je.

Zajedničko djelovanje?

Kandidat za dobivanje te frekvencije bio je i vlasnik Atlantic grupe Emil Tedeschi, koji već ima jedan radio Yammat FM. On je rekao za RTL kako smatraju da je riječ o zajedničkom djelovanju koje se dokazuje kroz zajedničke funkcije: zajedničko računovodstvo, zajednička adresa, zajednički prodajni kanal, zajednička vlastita marketinška agencija za proizvodnju radio oglasa.

"Upravljanje žigovima odnosno intelektualnim vlasništvom sa jednog mjesta i zalaganje od strane vlasnika koji bi trebali biti u tržišnoj utakmici konkurenti, vlastite imovine za korist vlasnika tog radija. Atlantic Grupa je vlasnik Argete, Cedevite, Barcaffea, Donata, Smokija i tako dalje. Da te žigove ima pod kontrolom i u vlasništvu naš konkurent recimo Pepsi CO, Coca Cola, Unilevel, Procto, Podravka ili netko peti. To je nezamislivo.

Tako da i u medijskom svijetu i u radijskom nakladništvu ako jedan radio nakladnik ima u vlasništvu žig svojih konkurenata to ništa drugo ne znači nego da je riječ o zajedničkom djelovanju odnosno o kontroli svojih konkurenata. Onda ne možemo govoriti o tome da ne postoji prikriveno vlasništvo ili zajedničko djelovanje između tih radijskih nakladnika. Tu je stvar eklatantna i bilo kakvo obrazloženje, a najmanje ono koje sam čitao u pisanim medijima ima ikakvo logično poslovno obrazloženje niti mislim da ga itko može dati", rekao je Tedeschi za RTL Direkt.