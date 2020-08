VLADIMIR ŠEKS ŽESTOKO PO MILANOVIĆU: ‘Meni on ide jako na živce. I na jetra mi ide’

Šeks nema riječi hvale kada je u pitanju Milanovićeva kritika Nacionalnog stožera civilne zaštite

Vladimir Šeks danas je u gostovanju na N1 najavljen kao “svjedok vremena i povijesti zbivanja”, kada je u pitanju aktualna proslava obljetnice Oluje. Šeks smatra odlazak SDSS-ovog potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića u Knin na obljetnicu Oluje “dobrim iskorakom”. Upravo bi taj iskorak prema Šeksu trebao u budućnosti donijeti normalizaciju hrvatsko-srpskih odnosa.

“Taj dobar iskorak se ogleda u tome što je Oluja, koja je u saborskoj deklaraciji utvrđena kao jedna veličanstvena pobjeda, čista kao suza, što je potvrđeno i presudom Haškog suda, pridonijela tome da dođe do mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. I zato dolazak predstavnika Vlade, predstavnika srpske manjine pokazuje da Srbi u Hrvatskoj prihvaćaju Oluju kao legitimnu vojnu operaciju, kojom se oslobađala od agresije cijela Krajina”, kazao je Šeks za N1.

‘OVO JE VELEIZDAJA’: Dio branitelja sprema probleme u Kninu, na piku je i Plenković: Sve će ‘podebljati’ i posebnim majicama

Šeks smatra da bi taj čin mogao biti i snažniji

“Bilo bi preciznije da potpredsjednik Vlade Milošević i SDSS izrijekom jasno navedu da dolazak na obljetnicu Oluje znači odricanje od upornog ponavljanja koja dolaze iz Srbije, od Vučića i nekih političara u Hrvatskoj, da je Oluja bila etničko čišćenje. U ovom trenutku to još nije realno.

Ovaj dolazak potpredsjednika hrvatske vlade prvi je korak da se u bliskoj budućnosti konačno razriješe hrvatsko-srpski odnosi i da i srpska manjina u Hrvatskoj prihvati da je Oluja bila legitiman cilj i sredstvo, a nikako da je bila rezultat etničkog čišćenja”, veli Šeks.

ŠTO JE PREVAGNULO DA BORIS MILOŠEVIĆ IPAK ODE U KNIN? Ulogu u svemu imao je i Ante Gotovina

Podržava Medvedov odlazak u Grubore

Šeks podržava najavljeni odlazak potpredsjednika Vlade i ministra branitelja Tome Medveda u Grubore. Inače, Medved je bio zapovjednik “Tigrova” i tri puta je ranjen.

“Dobra je poruka da će 25. kolovoza potpredsjednik biti na komemoriranju civilnih žrtava, šestero pobijenih staraca. To je jedna dobra i izvrsna gesta hrvatske vlade, hrvatske države, da pokaže pijetet prema srpskim žrtvama. To je bio eksces, nije bio djelo Hrvatske vojske ili hrvatske politike”, komentirao je Šeks.

NOVA RAZINA: Milošević i Medved ne idu samo u Knin i Gubore, zajedno će obići srpska sela u kojima ljudi žive bez struje i vode

‘Jači bi efekt bio kada bi Pupovac otišao u Knin’

Bivši predsjednik Ivo Josipović nedavno je izjavio da bi još snažnija poruka bila da na obljetnicu Oluje ode šef SDSS-a Milorad Pupovac. Šeks se slaže s Josipovićevim mišljenjem.

“Ja se slažem da bi bio jači efekt da on dođe u Knin. No, oni (SDSS) su procijenili da je dovoljno za sada, za sada, da je velika gesta i veliki korak već i dolazak gospodina Miloševića u Knin. Najjača poruka bi bila da i gospodin Pupovac i gospodin Milošević jasno demonstriraju da (Oluja) nije bila etničko čišćenje. Konačno, mi znamo kao činjenicu da su Martić i ostali ratni vođe (1995.) pripremali Srbe da idu u egzodus”, kazao je Šeks.

PUPOVAC S MJESTA STRADANJA SRBA BOCNUO VUČIĆA: ‘Na one koji naprave prvi korak uvijek se svale kritike’

O Milanoviću: ‘Ide mi na jetra’; Ali ipak ga pohvalio…

Vladimir Šeks je pohvalio odluku predsjednika Zorana Milanovića da odlikuje postojbe HVO-a koje su djelovale u vojnim akcijama u Hrvatskoj. Kazao je da, bez obzira na to što on misli o predsjedniku i njegovom poimanju politike i zadiranju u Ustav, ovu odluku Šeks pozdravlja i smatra je dobrom.

Međutim, nema riječi hvale kada je u pitanju Milanovićeva kritika Nacionalnog stožera civilne zaštite. Podsjetimo, Milanović je rekao da je Stožer zapravo “paradržavno tijelo s protuustavnim funkcijama”. Šeks je komentirao da mu predsjednik “ide na živce”

“Meni on ide jako na živce. I na jetra mi ide. Predsjednik ima pravo i dužnost pokrenuti pred sudom postupak za ocjenu ustavnosti, pa tako i djelovanja i ustrojstva ovog Stožera. Ne može on sebi uzurpirati pravo da je iznad Ustavnog suda, iznad Sabora i iznad Vlade. On ne može prejudicirati da je to (NSCZ) paradržavno tijelo”, komentirao je Vladimir Šeks za N1.

POVJESNIČAR O PREDSJEDNIKOVOJ ODLUCI JELIĆEVA IMENOVANJA: ‘Milanović je trebao biti pažljiviji, to su veliki problemi…’