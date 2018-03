VLADA ĆE SE OGRADITI OD DIJELA ISTANBULSKE KONVENCIJE? Murganić: ‘Sve će biti u skladu s Ustavom’

Ministarstvo obitelji odlučilo se za određene ‘ograde’ u Istanbulskoj konvenciji, o kojima se, kako je izjavila Murganić, trenutno konzultiraju s koalicijskim partnerima.

Ministrica obitelji i demografije Nada Murganić najavila je danas da bi Vlada prilikom slanja Istanbulske konvencije na ratifikaciju u Sabor mogla iskoristiti mogućnost “ograde”, ali nije prezicirala na koje će se to točno odredbe odnositi niti na koji će to način biti učinjeno. Tek je naznačila da je “ogradu” iskoristiti kao dozvoljenu mogućnost te da će na idućoj sjednici Vlade navesti na što se to konkretno odnosi. Pritom će paziti, tvrdi, da se poštuju ustavne odredbe.

Na pitanje jesu li o tom “dodatku” konzultirali koalcijske partnere, posebice HNS, ministrica je odgovorila da se to s njima usaglašava.

U Vladi su tako očito pronašli način na koji će zadovoljiti i one kojima su određeni članci Konvencije neprihvatljivi, a riječ je o desnom krilu HDZ-a i dijel njegovog koalicijskog partnera, piše Novi list.



PLENKOVIĆ ČESTITAO DAN ŽENA PA OTKRIO: ‘Za tjedan ili dva ćemo uputiti Istanbulsku konvenciju na ratifikaciju’

Inače, premijer je na današnjoj sjednici Vlade najavio kako je pri kraju procedura za upućivanje na Vladu Istanbulske konvencije Vijeća Europe te je dodao da će se dokument na Vladi pojaviti kroz tjedan ili dva, nakon čega će biti pušten i na ratifikaciju u Sabor.