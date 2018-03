'Vjerovao sam u Sanadera, a ispao je kleptoman'

U subotu su se diljem Hrvatske održali izbori županijskih ogranaka HDZ-a, na kojima su se birali novi (stari) predsjednici ogranaka. Neki su se javno odrekli Sanadera, neki su prozivali zbog netransparente kampanje, neki su glasali u 2 ujutro…

Od 290 delegata, koliko ih je došlo na Izbornu skupštinu Županijskog ogranka HDZ-a Zadarske županije, 179 svoje je povjerenje dalo Božidaru Kalmeti, a 100 njegovu protukandidatu Renu Sinovčiću. Nevažećih je listića bilo 11.

To su lešinari koji su me nagovarali na kandidaturu, a sada su me izdali”Poraz i pobjeda sastavni su dio života, a ja sam sportaš i za mene život ide dalje. Kalmeti ću čestitati i sutra ga čekam na nogometu, a mišljenje o njegovom vođenju HDZ-a nisam promijenio. Ali jesam o glasačima jer jutros mi je ruku stisnulo 210 ljudi i obećalo glas. Ispada da je njima ipak draža ova žabokrečina u HDZ-u. To su lešinari koji su me nagovarali na kandidaturu, a sada su me izdali”, rekao je Reno Sinovčić. Ranije je prozvao Kalmetu zbog netransparentne kampanje i da mu nije dao na uvid popis delegata, “što je po statutu morao učiniti”.

Božidar Kalmeta je prije početka skupštine samo kratko rekao kako se nada poštenim izborima te da očekuje uvjerljivu pobjedu.

Sanader opet na čelu splitsko-dalmatinskog HDZ-a

Na izborima za čelnu poziciju Splitsko-dalmatinskog HDZ-a premoćno je, već u prvom krugu pobijedio Ante Sanader, dosadašnji povjerenik za županiju. Sanader je dobio 210 glasova, a njegovi protukandidati Živko Nenadić 54 glasa, a Juraj Buzolić 21 glas.

“Ponosan sam na članstvo, na nivo i dostojanstvo koje su pokazali. Mi smo stranka na vlasti, u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo najveći broj načelnika i gradonačelnika”, rekao je novi-stari predsjednik Sanader, kazavši da će na izborima za nacionalnog predsjednika HDZ-a podržati onog kandidata za kojega se dogovori s bazom.

‘Tko je bio upleten, mora se maknuti iz predsjedništva stranke’

Na čelu HDZ-a Požeško-slavonske županije ponovno je izabran Franjo Lucić, dosadašnji županijski čelnik, gradonačelnik Pleternice i saborski zastupnik. Lucić je istaknuo da želi i da u vrhu stranke dođe do promjena, odnosno da dođu novi ljudi te da stranku ne vodi jedan čovjek, nego tim ljudi jer se samo na taj način mogu postići bolji rezultati i “stranku vratiti na onu razinu kada ju je vodio pokojni predsjednik Franjo Tuđman“.

Stranački izbori održani su i u Domu kulture u Sisku, gdje je za čelnik županijskog ogranka HDZ-a izabran Antun Vidaković. Za predsjednika ogranka kandidirali su se i Ivan Šantek, koji je dužnost obnašao u proteklom mandatu, te Josip Kozarić, načelnik Sunje.

“HDZ je 1990-ih zamislio državu, oslobodili smo je i obnovili. Nakon 2000. godine ova je stranka postala nešto što dotada nije nikad bila. Vjerovao sam u Sanadera, činio se kao idealni kandidat; studirao je i radio vani, brat mu je svećenik, a sestra časna sestra. A ispao je kleptoman. Uništio nas je projekt Sanader i svatko tko je bio upleten, mora se maknuti iz predsjedništva stranke. HDZ, koji je na koljenima, namjeravam vratiti gdje je i bio 1990. – prava desnica”, poručio je Vidaković.

Počeli u petak navečer, završili u subotu u 2.30

Izborna skupština održana je i u Istri, gdje je Marino Roce opet izabran za predsjednika HDZ-a Istre, i to na osmosatnoj izbornoj skupštini u Pazinu započetoj u petak navečer i završenoj u subotu.

Za čelno mjesto istarskog HDZ-a natjecalo se šest kandidata – Nenad Boršić, Ninoslav Mogorović, Marino Roce, Patrik Sever, Mario Sošić i Lovorka Tomičić. U prvom krugu glasanja održanom u 22.30 sati u petak nitko nije dobio potrebih 50 posto plus jedan glas izaslanika, pa je drugi krug održan pola sata nakon ponoći. Uz manje izaslanika nego u prvom krugu, više je glasova dobio Roce, što je 40-ak HDZ-ovaca s najvećom kondicijom, koji su i dali razriješnicu starom vodstvu, dočekalo oko 2.30 sati u subotu.