Ministar zdravstva Vili Beroš u subotu je sudjelovao na svečanosti obilježavanja Dana općine Jelsa kao izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Beroš je tu priliku iskoristio za isticanje uspješnosti ovogodišnje turističke sezone, rekavši kako su turistički parametri sjajni. Ministar zdravstva istaknuo je kako su dobre brojke posljedica promišljanja Stožera civilne zaštite još od ožujka, ali i svih koji poštuju trenutne epidemiološke mjere.

Neizvjesna jesen

Također, ministar Beroš s Hvara je pozvao na oprez, jer se ne zna kakvo će stanje biti na jesen, dodajući da je cijepljenje jedini izlaz iz krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.

"Preko 1,678 milijuna ljudi (49,7% odraslog, odnosno 41,4% ukupnog stanovništva) u Hrvatskoj je cijepljeno, a oni koji nisu cijepljeni, predstavljaju rezervoar za mogući nastavak novih varijanti koronavirusa. Kako bi napravili najbolje za sebe, narod, državu, cijepite se", poručio je Beroš, prenosi HRT.

“Još smo u 'narančastom', ali naše pozicioniranje po ECDC-ovoj ljestvici je nestabilno, brojevi koji rastu upozoravaju da je virus među nama, i uskoro bi se ta slika na ljestvici mogla pokvariti. To neće prekinuti turističku sezonu, ali ako dođe do razbuktavanja pandemije, to može poremetiti zdravstvene planove i planove za postsezonu”, rekao je Beroš.

Reforma zdravstva

Naglasio je kako "ovaj virus ne oprašta greške".

“U resoru zdravstva očekuju nas potrebne velike reforme i zdravstveni sustav opterećen je mnogobrojnim problemima. On je ušao u tranziciju iz različitih društvenih uređenja, iz jednog u drugo, ali nije završio.

Ova kriza naglasila je sve što je dobro u zdravstvenom sustavu, ali i mnoge negativnosti. Zadnjih godinu dana svjedočim da ovakav zdravstveni sustav nije održiv. Imamo koncept potrebnih reformi, one su nužne, za dobrobit svih nas”, rekao je ministar zdravstva.