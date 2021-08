Ministar zdravstva Vili Beroš nakon sjednice Vlade novinarima je kazao da su iz ministarstva kontaktirali Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti, ECDC, koji svakoga tjedna objavljuje kartu EU na kojoj boje označavaju broj zaraženih u dvotjednom periodu.

“Cijela Hrvatska je i dalje u narančastom, nema crvenih zona”, rekao je Beroš na početku.

Iako se spekuliralo da bi se to moglo dogoditi, Hrvatska, prema riječima ministra Beroša, nije "ušla u crveno". Označavanje Hrvatske crvenom bojom značilo bi vjerojatno strože mjere prema povratnicima iz Hrvatske u druge EU zemlje, što bi moglo dovesti do određenih gubitaka u turizmu.

"Dugo smo danas čekali novo izvješće ECDC-a, te smo kontaktirali naše izvore u Stockholmu, imali su određenih poteškoća u objavljivanju nove karte. Javljaju nam da je cijela Hrvatska ostala u narančastom, dakle nema crvenih zona u našoj lijepoj domovini", obznanio je Beroš.

Mjere za škole: 'Posebno smo mislili na mentalno zdravlje djece'

“Jasno je da smo pri donošenju mjera posebno mislili na mentalno zdravlje djece. Najvažnije je da je struka determinirala siguran epidemiološki okvir u kojem se nastava može odvijati. Ponovit ću preporuke HZJZ-a da se cjepivo preporuča djeci starijoj od 12 godina s kroničnim bolestima", poručio je.

Školarcima je poželio sretan povratak u školske klupe.

'Nije dovoljno, ali cijepljenje nije stalo'

Govoreći o cijepljenju, Beroš je rekao da cijepljenje nije stalo.

“Svjedočili smo padu, ali mislim da ipak prošlih dana broj cijepljenih prvom dozom je stabilan. Neću reći da raste, ali i dalje imamo tri do četiri tisuće cijepljenih prvom dozom. Nije dovoljno, ali cijepljenje nije stalo. Dolaskom zimskih dana i povećanim brojem novozaraženih i hospitaliziranih raste svijest o potrebi cijepljenja", poručio je.

O dopisu osječkog KBC-a: 'Poslana je poruka'

Ministar Beroš osvrnuo se i na dopis KBC-a Osijek necijepljenim djelatnicima.

"U redu je da zdravstvene ustanove vode o procesima u ustanovi. Možda je prerano govoriti o posljedicama tužbi, ali mislim da je dobro da se ova tema otvorila i njezine daljnje konotacije. Poslana je poruka, zdravstveni djelatnici odgovorni su za svoje zdravlje, ali i pacijenata. Provest ćemo mjere koje će povećati stupanj sigurnosti u zdravstvenim ustanovama. Pobornik sam upotrebe covid potvrda. One iako nisu optimalne, sad su argument koje povećava sigurnost aktivnosti u zdravstvenom sustavu", rekao je ministar.

Na pitanje da detaljnije pojasni kako će povećati sigurnost u zdravstvenim ustanovama i što će učiniti, Beroš je rekao da ćemo, ukoliko će brojevi rasti, "morati ići u tom smjeru". "Nije lako sve uskladiti, treba vidjeti nekoliko zakona. S mjerama ćemo izaći brzo, ovisno o broju hospitaliziranih. Ti brojevi nažalost rastu", dodao je.

Upitan o rješavanju statusa osoba koji su preboljeli koronavirus, a nisu u sustavu, Beroš je rekao kako ih to pitanje muči.

"U određenom periodu za dobivanje covid potvrde priznavali smo i antigenske testove, no to nije praksa u Europi. Morali smo se prilagoditi, upozoreni smo na neki način. Capak je to rekao, pismeno smo se obratili Komisiji s navedenim problemom i vjerujemo da će uvažiti naše primjedbe. HZJZ ima nekoliko rezervnih opcija u pripremi, vidjet ćemo", zaključio je ministar.