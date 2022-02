Viceguverner Hrvatske narodne banke (HNB), Roman Šubić u imovinskoj je kartici procijenio sviju vilu u Zagrebu na 3.05 milijuna kuna, no platio ju je tek 1,9 milijuna kuna.

Kako piše Index, vilu je kupio cesijom, odnosno ugovorom s jednom od agencija za naplatu potraživanja. Vila s dvorištem ima ukupno 1077 kvadrata, pa ispada da je krajem prošle godine viceguverner kupio nekretninu u zagrebačkom Gornjem Stenjevcu po cijeni od oko 230 eura po kvadratu, što je daleko ispod tržišne cijene.

Sve je krenulo kada je jedna zagrebačka poduzetnička obitelj nije mogla otplaćivati kredit u Zagrebačkoj banci, a ta je banka to potraživanje prodala APS Delti, agenciji za naplatu potraživanja. Nakon toga je ta agencija to potraživanje prodala viceguverneru Šubiću. Da stvar bude gora, Šubić je viceguverner koji je zadužen za sanaciju kreditnih institucija.

U HNB-u ne vide ništa sporno u tome kako je viceguverner došao do novog doma, a sam viceguverner Šubić rekao je za Index kako je sve po zakonu.

"Do prve informacije o predmetnoj nekretnini došao sam putem internetskog oglasnika. Naime, informacija o prodaji potraživanja društva APS Delta A.S. bila je javno dostupna u internetskom oglasniku za prodaju nekretnina, gdje je bila oglašena prodaja potraživanja putem javne dražbe na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu", rekao je Šubić.

Viceguverner pod nadzorom zbog trgovine dionicama

Viceguverner tvrdi da je, s obzirom na to da prodaja na dražbi nije uspjela, putem odvjetničkog društva uputio pismo namjere društvu APS Delta A.S., nakon čega je s tim društvom 30. ožujka 2021. sklopio ugovor o ustupu i prijenosu tražbine koja je bila osigurana predmetnom nekretninom te samu nekretninu stekao kupnjom od prethodnog vlasnika.

"Zbog sadržaja potpisanih ugovora koji sadrže odredbu o povjerljivosti informacija, detalje ugovora, koji uključuju i naknadu za ustup tražbine, nije moguće učiniti dostupnim trećim stranama. K tome, to nisu podaci koje su, prema članku 11. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, dužnosnici obvezni unijeti u imovinsku karticu", naveo je Šubić.

Viceguverner je kupio nekretninu za točno 1.892.500 kuna. Prvo je Zagrebačka banka procijenila vilu na pet milijuna kuna kako bi pokrila kredit jedne zagrebačke poduzetničke obitelji. Isto tako, sam viceguverner naveo je u imovinskoj kartici kako je tržišna vrijednost vile 3.05 milijuna kuna.

Viceguverner Šubić bio je zaposlen u HNB-u od 2004. godine do početka 2017. godine. Pokrivao je poslove zaštite tržišnog natjecanja u bankarskom sektoru, a zatim i na poslovima nadzora i kontrole banaka. Za vrijeme dok je bio zaposlenik HNB-a, trgovao je dionicama Podravske banke, i to 2006. godine. Šubić je jedan od 58 zaposlenika HNB-a nad kojima Hanfa vrši poseban nadzor upravo zbog ovih transakcija na burzi.

Supruga ima plaću od 75.000 kuna

Supružnici Šubić imaju oko 130 tisuća kuna mjesečnih primanja. Šubić je od početka 2017. godine do imenovanja viceguvernerom radio kao docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Nositelj je projekta medijske suradnje HNB-a i Hrvatskog katoličkog radija s ciljem podizanja financijske pismenosti, koji traje i danas. Roman Šubić je viceguvernerom imenovan odlukom sabora u srpnju 2018. godine.

Prema imovinskoj kartici koju je ažurirao posljednjeg dana siječnja, Šubić ima mjesečnu neto plaću od 40.708,45 kuna te oko 150 tisuća kuna dodatnih prihoda na godišnjoj razini. Njegova supruga sve donedavno radila je u HNB-u i imala plaću od 13.725 kuna. Od travnja prošle godine zaposlenica je Europske središnje banke, a njena neto plaća danas iznosi 75.994,34 kune mjesečno.

To znači da obitelj Šubić danas ima mjesečne prihode od gotovo 130 tisuća kuna. Kredita obitelj Šubić nema, osim leasinga za automobil VW Passat 2.0 iz 2019. godine, za što plaća oko 2000 kuna mjesečno. Tu je još i štednja od 170 tisuća kuna. Do kuće u zagrebačkom predjelu Gornji Stenjevec došli su prošle godine, kao i do garaže te manjeg voćnjaka. Do imovine su došli gotovinom.

Podsjetimo da je Zagrebačka banka 2017. godine prodala paket loših kredita u vrijednosti od 770 milijuna eura, odnosno oko 5.8 milijardi kuna, pod nazivom Taurus 1. Približno dvije trećine na prodaju ponuđenih potraživanja, i to oko 510 milijuna eura, odnosilo se na kredite poduzećima, a ostatak su krediti sektoru stanovništva. Među tim kreditima bio je i onaj od pet milijuna za kuću u Gornjem Stenjevcu, do kojeg je došla agencija za naplatu potraživanja APS Delta S.A.