Bivša članica Domovinskog pokreta, saborska zastupnica i sestra Miroslava Škore, Vesna Vučemilović, gostovala je u Dnevniku televizije N1 kazavši kako je dobila potvrdu da više nije članica stranke. Ponovno se osvrnula i na nagađanja oko ostavke svoga brata na mjesto predsjednika DP-a.

'Reagiram odmah kad vidim da nešto ne valja'

“Pitaš se je li trebalo sve to tako biti. S druge strane zašto je sadašnjem vodstvu stranke problem inzistiranje na poštivanju pravne procedure”, kazala je Vučemilović. "Ako odete na službene stranice Ministarstva uprave još uvijek stoji da je Miroslav Škoro predsjednik Domovinskog pokreta i odgovorna osoba", dodala je.

Odluka o napuštanju stranke bila joj je, kaže, teška, ali jedina moguća.

“Ja sam osoba koja reagira odmah kada vidi da nešto ne valja”, rekla je.

'Što će moj brat učiniti, ovisi samo o njemu'

Na pitanje je li sada bliže odgovoru zašto je Škoro otišao, Vučemilović je kazala kako vjeruje da će se u konačnici sve doznati.

"Kao što kaže moj brat u jednoj pjesmi – istina je voda duboka, ali dođe na površinu prije ili kasnije. Čitam po medijima razne šepekulacije, ima ih i bit će ih, ali vjerujem da ćemo pravu istinu doznati u vremenu koje je pred nama. Više nisam član DP-a i nemam se namjeru u izjavama više osvrtati. Ako nisam član, nije u skladu s pravilima političke korektnosti", ustvrdila je.

“Činjenica je da je Škorina ostavka pokrenula određene događaje koji su doveli i do toga da ja izađem iz stranke. Što će on učiniti, ovisi samo o njemu. Vjerujem da je njemu trenutno najteže jer sve što se događa u Domovinskom pokretu nije ono što je on želio, mislio i planirao kada je stranku osnivao", rekla je na kraju.