VESNA PUSIĆ BRANI IZBOR PLENKOVIĆEVOG KUMA: ‘Pokaz nije zaslužio ovo. On je jedan vrlo dobar diplomat.’

Bivša ministrica smatra kako je za HDZ neugodno da se pojavi jedna institucija koja iznosi na svjetlo dana dovođenje nestručnih ljudi na visoke pozicije

Bivša ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić komentirala je pokrenut postupak Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa protiv premijera Andreja Plenkovića jer nije obavijestio javnost prilikom imenovanja Igora Pokaza da je Pokaz njegov vjenčani kum.

‘Smatrala sam da je dobar veleposlanik’

“Po mom mišljenju nije sporno. On je doista karijerni diplomat, on je bio naš veleposlanik pri NATO-u. Dok sam ja bila ministrica, bio je i naš veleposlanik u Moskvi, s tog mjesta je otišao iz sasvim privatnih razloga, obiteljskih razloga. Sad kad mu okolnosti do dopuštaju, vratio se na taj posao. Kad sam ja bila ministrica, moram priznati da sam također smatrala da bi bio dobar veleposlanik,” izjavila je Vesna Pusić za RTL.

‘Dobro je da skinu sumnju’

Na pitanje je li Povjerenstvo u pravu kad kaže da je premijer trebao biti transparentniji i objasniti prirodu veza s gospodinom Pokazom, bivša ministrica izjavila je kako ne zna, ali u svakom slučaju Povjerenstvo ima pravo istražiti i kako misli da je to dobro da istraži.

“U krajnjoj liniji, dobro je katkad da Povjerenstvo konstatira činjenice i skine sumnju s čovjeka jer gospodin Pokaz nije zaslužio ovo. On je jedan vrlo dobar diplomat”, smatra Pusić.

Žestoke kritike protiv povjerenstva

Bivša ministrica osvrnula se i na žestoke kritike HDZ-ovca koji tvrde da je Povjerenstvo politizirano.

“To je već druga situacija. Što se Pokaza tiče, mislim da će Povjerenstvo konstatirati da se radi o dobrom i poštenom diplomatu. Ipak, HDZ ima dugu tradiciju nepotizma i dovođenja nestručnih ljudi na visoke pozicije, za njih je vrlo neugodno da se pojavi jedna institucija koja to iznosi na svjetlo dana”, smatra Pusić, piše RTL.

Ukidanje ovlasti

Na pitanje misli li da novim zakonom žele ukinuti Povjerenstvu mnoge ovlasti, bivša ministrica je odgovorila: “Naravno da žele. Vidjeli ste što se dogodilo u slučaju Zakona o pravobraniteljici za djecu. Očito ta vrsta neutralne kontrole je nešto što HDZ-u smeta i na što nisu navikli. Iz razloga da se iz naše kulture izbaci taj ‘rodijački moment’ mislim da je važno da postoji takvo Povjerenstvo, ono zaista ima dobar i respektabilan ugled. Nadam se da će ga zadržati.”

PLENKOVIĆ O POKRETANJU POSTUPKA PROTIV NJEGA ZBOG ZAPOŠLJAVANJA KUMA: ‘Ovo je neargumentirano i nepotrebno’