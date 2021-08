Nešto manje od 50 posto građana nije cijepljeno nijednom dozom protiv koronavirusa. Svatko ima svoje razloge, ali mnogi su povezani s mišlju da covid ne postoji, da je to pokušaj stvaranja novog svjetskog poretka, da će im se cjepivom ubrizgati čip koji će pratiti sve njihove aktivnosti ili da cjepivo uzrokuje neplodnost. Velimir Grgić, autor knjige Teorije zavjera 21. stoljeću drži da je veliki reset među najraširenijim teorijama.

"Postoje li dokazi da je to tako? Postoje izjave, postoje različiti ekonomski forumi, postoje različiti zapisi u obliku dokumenata koji su, kao i sve drugo kod teorija zavjere, fragmenti u kojima ljudi pronalaze uzorke. Dovoljno je imati izjavu jednog čovjeka, jedan papir da ti to povežeš. To se zove apofenija, povezivanje točaka u neku smislenu jedinicu da bi naš mozak mogao zapravo objasniti što se događa. Apofenija je recimo jako bitna i kod video igara, kod rađenja scenarija za filmove gdje se ti zezneš pokušavajući ispričati jednu priču, a gledatelji uopće ne prate priču koju si ti htio ispričati, nego nalaze svoje točke i spajaju svoje objašnjenja. Na kraju krajeva to je temelj svake teorije zavjere, čak bila i ona istinita", rekao je Grgić za RTL.

Neke zavjere su postale istina

Istaknuo je da su neke teorije zavjere od prije 50 godina u međuvremenu postale istina. Jedna od njih je bio Vijetnamski rat. "Dovoljno je imati, ako imaš sto uzoraka, da imaš pet pravih dokazanih, tko kaže da ovih 95 ostalih nisu. I tu se zapravo rađa reakcija za stvarnost", objašnjava Grgić.

Uzrok tolike poplave teorija zavjere o koronavirusu mogla bi biti ugroženost ljudskog života. "Kada ti je život u poziciji da negdje ne možeš otići jer nisi cijepljen ili ti je propao ugostiteljski objekt jer nisi smio raditi, ljudi su dodirnuti s krizom na način da traže odgovore, na kraju krajeva - traže krivca. Trauma traži krivca, moramo pronaći krivca. Krivca ti daje Facebook, daju ti linkovi na YouTube, daju ti WhatsApp grupe i ti se vrlo lako zapleteš u taj svijet, ali kao što kažem, opet je taj veliki problem što u toj masi svega desi se jedna istina", smatra on i dodaje da je slična situacija bila i tijekom španjolske gripe.

"Aspirin je bio jedan od krivaca za španjolsku gripu. Bilo je tu čak i objašnjavanja da je struja kriva za rak, od sušila za kosu ćemo dobiti rak mozga. Uvijek su ljudi u nekakvim novim tehnologijama nalazili nekog potencijal krivca jer ih ne razumiju. Tako je i došao 5G, nema puno inženjera koji su znali što je 5G, morao si saznati što je 5G i onda su ljudi u tom neznanju spremni, što kažu, popušiti svašta", govori Grgić.

Epidemija mentalnog virusa

Samo jedan kratki spoj u službenoj verziji događaja, dovoljan je da krene poplava teorija zavjera. Tako, primjerice, Grgić tvrdi da su Rusi upleteni u širenje teorija o 5G mreži.

"Kada ti napravi tsunami, jednu invaziju, poplavu takvih stvari, desi se upravo ono što je zapravo bio i plan - unos potpunog kaosa, u kojem ti više ne možeš vjerovati nikome. U toj nevjerici sigurno svi nešto oko tebe muljaju", govori Grgić nazivajući to mentalnim virusom: "Preko noći te okrene. Jedan dan si normalan, drugi dan vjeruješ da je sve zavjera."