Hrvatska je u tri desetljeća svog postojanja pred trećom promjenom valute. Nakon hrvatskog dinara i kune, stiže euro. Nedavno je jedan kafić prvi počeo iskazivati cijene u kunama i eurima, a tim se primjerom ubrzo povelo više od 500 pekara, frizera, slastičara, trgovaca...

Malobrojni su oni koji misle da će prelaskom na euro stvari postati jeftinije. Pitaju se samo koliko će biti skuplje, ako se cijene budu zaokruživale.

"Burek koji je 11 kuna, sada bi to bilo 1,46 u eurima, to bi se podiglo na 1,50. Klipići ovi domaći su dvije kune i 50 lipa, to je eurima 33 centa, mi ćemo to zaokružiti na 40 centi", objašnjava za RTL prodavačica u pekarnici, Anica Hranjec te dodaje kako će se cijene, bez iznimke, zaokruživati na svim proizvodima.

Iako je dvojno iskazivanje obvezno tek od 5. rujna, neki su zbog turističke sezone s time odlučili krenuti ranije. "Za turističku sezonu puno to znači da odmah mogu gosti vidjeti koliko je to eura. Neće im naravno još plaćali u eurima, to će biti u kunama ali da znaju koliko bi to njih koštalo", ističe direktor IT tvrtke, Dejan Vibović.

Vlasnik noćnog kluba, Sandro Herman ističe: "Znalo je biti situacija da žele platiti u eurima, onda ih osoblje ispravi da je to tek informativno i priprema za ulazak u sustav eura".

Plaćanje i vraćanje novca u eurima bit će moguće tek od Nove godine, a to očito znači da ćemo ruku morati zavući dublje u džep. "Kad govorimo o frizuri i o bojanju sada je to kod nas 260 kuna, i to je 34 eura i 53 centa. To ćemo u budućnosti zaokruživati na 35 eura", govori Mihaela Mihaljac, vlasnica frizerskog salona.