Varaždinski župan Anđelko Stričak komentirao je nedavni incident u kojem je sudjelovao u kasnim noćnim satima u jednom kafiću u Varaždinu, a nakon kojeg je morao tražiti liječničku pomoć.

"Nakon tog incidenta, zatražio sam liječničku pomoć, zaradio sam 13 šavova. Liječnici su preporučili tri tjedna mirovanja i ja sam se nakon dva tjedna pojavio pred novinarima i dao odgovore na svako pitanje. Nemam ništa za dodati", rekao je.

Rekao je da nije uhvati mladića za vrat već ga je zagrlio. Dodao je da su cijelo vrijeme bili za svojim stolom te da od stola nisu nikome odlazili, prilazili ni provocirali.

Osvrnuo se i na to što zbog incidenta nije dobio prijavu za remećenje javnog reda i mira. "To znači da nikog nisam napao ni ozlijedio", kazao je.

Nije vrijeđao policiju

Osvrnuo se i na to je li tu večer konzumirao alkohol. "Ako pitate jesmo li tu večer konzumirali alkohol… Pa kad se izađe piju se i sok i kava, mi smo tu večer sve to konzumirali, između ostalog popili smo i koju čašu vina. Ako je to vaše pitanje, da, konzumirali smo alkohol", rekao je Stričak.

Stričak je rekao da nije napao policiju i da ih nije vrijeđao. "Jedno je vrijeđanje, a drugo je nesuradnja. Da ste vi ozlijeđeni, u krvi, nakon toga dobijete 13 šavova, najvjerojatnije biste bili pod stresom. Naravno da mi je žao i ja sam se zbog toga ispričao", rekao je.