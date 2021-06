Zahvaljujući kineskim radnicima iz konzorcija China Road and Bridge Corporation (CRBC), njih više od 500 koji danonoćno grade Pelješki most, taj građevinski pothvat stoljeća u Hrvatskoj bliži se završnoj fazi. O mostu dugom 2,4 kilometra, visokom 55 i širokom 21 metar, koji će premostiti Malostonski zaljev i spojiti Komarnu s Brijestom na poluotoku Pelješcu, ali i prometno presječenu Hrvatsku, iz dana u dan zna se sve više.

Slike i snimke s gradilišta pred oči javnosti donose impozantnu ljepotu ovog zdanja. Taj višerasponski, ovješeni most bit će drugi takav najveći u Europi. Na mostu će biti četiri prometne trake, po jedna vozna i jedna zaustavna u svakome smjeru, a njime će prolaziti brza cesta što znači da neće biti namijenjen i pješacima.

'Dionica preko Pelješca itekako je zahtjevna'

Pelješki most je, naravno, središnji dio strateškog projekta "Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom", vrijedan više od pola milijarde eura. No, pomalo u sjeni velebnog mosta ostaje ono što se gradi uz njega, a bez čega sam po sebi ne bi bio dovoljan za ispunjenje cilja povezivanja prometno "presječene" Hrvatske. To su pristupne ceste.

Kada se govori o pristupnim cestama to obično zvuči nekako sporednije u odnosu na sam most. No, pristupne ceste s pripadajućim tunelima, mostovima i vijaduktima koje se istodobno grade na Pelješcu izuzetno su važan i zahtjevan projekt. Potvrdio nam je to i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

"Često govorimo o Pelješkom mostu, međutim treba reći kako je dionica pristupnih cesta preko samog poluotoka itekako zahtjevna i gdje samo tunel Debeli brijeg predstavlja peti najduži tunel u cijeloj Hrvatskoj. Usprkos svim izazovima, od trajanja samog javnog nadmetanja do komplikacija uzrokovanih pandemijom, na putu smo da maksimalno smanjimo odstupanje u rokovima između završetka mosta i pristupnih cesta kako bi sljedeće godine, negdje u ovo vrijeme, imali svečano otvorenje cjelokupnog projekta koji će napokon povezati krajnji jug s ostatkom Hrvatske“, kazao je, odgovarajući na naš upit, ministar prometa.

'Na jednom dijelu imate tunel-most-tunel'

Ministar Butković ističe kako je završetak pristupnih cesta predviđen u ljeto sljedeće godine.

"Do tada će se čvorom Brijesta privremeno spojiti most i postojeća pelješka cesta što će omogućiti puštanje prometa preko mosta do potpunog dovršetka pristupih cesta", rekao nam je.

I Davor Perić, nadzorni inženjer Hrvatskih cesta na gradilištu Pelješkog mosta, kaže kako je izgradnja pristupnih cesta ostala pomalo u sjeni izgradnje glavnog objekta.

"Kada se govori o pristupnim cestama možda se, na neki način, podcjenjuje kompleksnost tog zahvata. A tamo ima objekata koji su na vrlo teškom terenu i teški su za izvesti. Sam taj dio pristupnih cesta na pelješkoj strani uključuje četiri tunela i tri manja mosta, od kojih je most Ston na izrazito zahtjevnom položaju jer se nalazi između dva tunela pa na tom dijelu trase praktički imate situaciju da iz tunela odmah izlazite na most, a s mosta ponovno u tunel. I tamo se trenutno napreduje prema planu, s tim da su tamošnji radovi kasnije startali zbog priča oko javne nabave i iskorištavanja zakonskog prava na ulaganje žalbi, što je dovelo do određenog raskoraka u rokovima", kazao nam je Perić prilikom našeg nedavnog posjeta gradilištu.

"U dijelu dugom desetak kilometara koji će spojiti most s postojećom državnom cestom od Stona do Orebića, radove izvodi austrijski Strabag. Dio koji je predviđen kao obilaznica Stona i kojim se ponovno vraćate na magistralu, dug oko 18 kilometara, gradi grčki Avax", dodao je Perić ističući ono što nam je rekao i ministar Butković – da se kraj radova na pristupnim cestama očekuje u ljeto 2022. godine.

Gradi se peti najduži tunel u Hrvatskoj

Uz izgradnju mosta Pelješac dugog 2,4 kilometra i pristupnih cesta na kopnu u dužini 2,14 kilometara koje grade Kinezi, treća i četvrta faza radova uključuju izgradnju 9,89 kilometara pristupnih cesta na Pelješcu te izgradnju stonske obilaznice s dvije poddionice: Sparagovići/Zaradeže - Prapratno (10,2 kilometra) i Prapratno - Doli (7,89 kilometara). Sveukupno je to 32,5 kilometra novih cesta.

Na dijelu dionice koju gradi Strabag bit će mostovi Dumanja Jaruga I (488 metara) i Dumanja Jaruga II (80 metara), vijadukt Doli (156 metara) te dva tunela - Kamenice (499 metara) i Debeli Brijeg (2467 metara). Tunel Debeli Brijeg, najduži na ovoj dionici i peti najduži u Hrvatskoj, probijen je koncem prošle godine čak 74 dana prije roka. Potkraj travnja probijen je i tunel Kamenice, također prije predviđenog roka.

Na istočnom dijelu dionice, gdje radove izvodi grčki Avax, bit će dva tunela, Polakovica i Supava, oba duljine 1,3 kilometra te 600 metara dug most Ston koji će spajati ta dva tunela. Riječ je o trima objektima koji su ujedno i graditeljski najzahtjevniji na toj dionici.