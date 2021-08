Brojke zaraženih koronom rastu, delta soj virusa hara svijetom, raspravlja se o novim mjera i s velikom pozornošću gleda prema Velikoj Britaniji koja ih je ukinula i Francuskoj u kojoj se bez Covid-propusnice može na sve manje javnih mjesta. Hrvatska javnost je, pritom, više zabavljena dobrom turističkom sezonom, a manje razinom procijepljenosti stanovništva koja još uvijek nije ni blizu dovoljna.

"Ako pređemo 70 posto procijepljenosti stanovništva, kao Britanci, onda mi možemo kompletno ukinuti sve mjere. I Covid propusnice i maske i sve ostale mjere", kaže u razgovoru za Net.hr imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci Zlatko Trobonjača te dodaje kako bi se u tom slučaju vjerojatno, kao i u Velikoj Britaniji, dogodio i u Hrvatskoj manji val epidemije.

"Imali bi val epidemije, kao u Britaniji. Vjerojatno ne tako intenzivan kao kod njih, jer mi nismo tako populirana zemlja, nemamo tako velike i gusto naseljene gradove i zbog toga ne bi imali tako veliki val. Ali bi imali neki porast određeno vrijeme", kaže Trobonjača te ističe da bi, u tom scenariju, morali štiti određene skupine ljudi, kao što su bolesne i starije osobe.

"Morali bi ih jako štititi, a njih je oko 2 posto stanovništva i ne možete od njih okrenuti glavu. Oni i da se cijepe, njihova imunost je prosječno na oko 40 posto od imunosti koju stekne čovjek koji nije na takvoj terapiji", objašnjava Trobonjača.

Hrvatska je daleko od 70 posto cijepljenih stanovnika

No, takav scenarij je daleko od realnog jer je Hrvatska još daleko od 70 posto stanovništva cijepljenog s dvije doze cjepiva protiv koronavirusa. Prema posljednjih podacima u Hrvatskoj je potpuno cijepljeno oko 45 posto odraslog stanovništva ili oko 41 posto ukupnog stanovništva. Trobonjača smatra kako bi udar delta soja virusa korone, kada bi sada ukinuli sve mjere, bio prejak.

"Britanci su to napravili uz daleko veću procijepljenost. Vidjeli smo da su imali jedan val koji se brzo stišao. I prošli su kroz to, nije bilo ugodno neko vrijeme, ali prošli su i prolaze. I mi bi to mogli da imamo veću imunost. No, da uz ovako malu procijepljenost ukinemo sve mjere, udar vala delta virusa bi vjerojatno bio strašan i prežestok", kaže hrvatski imunolog.

Zašto je delta soj tako opasan?

U posljednje vrijeme delta soj je postao dominantan u većini država i, bez obzira na kampanje cijepljenja, počinje predstavljati prijetnju zdravstvenim sustavima.

"Delta soj koronavirusa je virus koji se strahovito množi. Koncentracije virusa u tijelu inficiranog su negdje tisuću puta veće u odnosu na wuhanski soj. Ako čovjek ima tisuću puta veću koncentracije virusa, onda sigurno mora imati težu bolest i smrtnost od tog virusa mora biti veća", objašnjava Trobonjača i dodaje kako kod otvaranja u Velikoj Britaniji on nije izazvao veće probleme jer imaju visoku procijepljenost, a zarazili su se uglavnom mlađi ljudi koji, ipak, blaže obolijevaju.

"A kada gledate što se događalo u Indiji s istim tim virusom, pa to je strašno. Scene paljenja (leševa, op.au.) su bile jer više nisu imali gdje zakopavati ljude. A ni Indijci ne znaju koliko im je ljudi umrlo. No, ono što ste vidjeli u Indiji i Britaniji, to će se vjerojatno dogoditi i u SAD-u - epidemija će s tim virusom relativno kratko trajati. On je izuzetno infektivan i brzo se širi. Brzo pronađe one koji su u populaciji osjetljivi i brzo ih inficira. Vjerojatno će brzo planuti i brzo se smanjiti epidemija s delta virusom, no ne znamo posljedice koje će biti", kaže hrvatski stručnjak.

'Možemo očekivati rast brojki u rujnu'

Smatra da u Hrvatskoj još ne vidimo bitan porast zaraženih, koji bi se mogao očekivati s obzirom na delta soj i veliki broj ljudi zbog turističke sezone, jer je ipak dio populacije stekao imunost cijepljenjem, a drugi dio je prebolio Covid. No, takve niske brojke na jesen bi se mogle bitno povećati.

"U Hrvatskoj imamo određenu imunost, ali nedovoljnu s obzirom na taj virusni soj. Tako da možemo očekivati rast u rujnu kada počne škola. Obično to tada krene. Ljudi su sada na godišnjim odmorima, na moru i suncu, na otvorenom, u restoranima i na terasama i tu se uvijek virusi manje šire respiracijskim putem. Međutim, kada krenu kiše i kada se ljudi vrate u obitelji, kada krene škola i radnici se vrate na radna mjesta - može se očekivati rast", kaže Trobonjača.

Problem je što u Hrvatskoj još uvijek postoji veliki broj ljudi koji se odbija cijepiti pa je "bazen" onih koji potencijalno mogu teže oboljeti ili umrijeti još uvijek velik. Trobonjača kao protuargument tima navodi kako svatko poznaje barem pet ili šest ljudi koji su umrli od Covida, ali da nitko ne poznaje nekoga tko je umro od cjepiva.

S obzirom na to da je veća procijepljenost kod starijih ljudi, novi val bi mogao pogoditi one mlađe i necijepljene. Tome u prilog govori i izjava Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje u KBC-u Split koje je kazala da ovo ljeto imaju tri puta više ljudi na respiratoru nego je to bilo prošle godine, a da je veliki broj pacijenata bilo mlađe od 50 godina i gotovo svi su bili necijepljeni.

"Kako se delta soj virusa strahovito množi, on se, naravno, i u većoj mjeri množi u mladim ljudima i dočim se više množi, veća je šansa i mogućnost da ti mladi ljudi stradaju. I to se sada događa", ističe Trobonjača.

Hrvatska je u kampanji cijepljenja trebala bolje iskoristiti ljeto

Kao jedan od razloga što opet sa strepnjom čekamo jesen navodi činjenicu da Hrvatska nije dobro iskoristila ljeto kako bi cijepila što više stanovnika i time smanjila rizik širenja zaraze.

"Ljeto smo zaista trebali bolje iskoristiti jer vam ljeti imunost bolje radi i ako se cijepite - steći ćete bolju imunost. Trebali smo ljeto iskoristiti da se riješimo toga. Nažalost, nema ni interesa ljudi za cijepljenje. Oni govore da se nisu cijepili jer još razmišljaju i prate. A što pratiš?", pita se imunolog s Medicinskog fakulteta Zlatko Trobonjača koji kao najbolju taktiku za obuzdavanje pandemije, kao i velika većina stručnjaka, smatra cijepljenje.