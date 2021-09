I tri mjeseca nakon promjene vlasti u Zagrebu malo toga se promijenilo u jednoj od najvećih gradskih tvrtki, ZET-u. Možda je uprava predvođena šeficom, Ljubom Romčević Žgela, malo opreznija nego u vrijeme kada je služila kao produžena ruka Milana Bandića, no, ni to je nije spriječilo da se odluči još malo osigurati prije nego što nova gradska vlast povuče očekivane poteze, izbor novog Nadzornog odbora, a onda – možda – i promjenu uprave. Ljuba Romčević Žgela upravo je potpisala još jedan novi akt, Pravilniku o ostvarenju prava radnika na isplatu nagrade, koji je pripremila s predstavnicima dvaju reprezentativnih sindikata.

Iako je posljednjim Kolektivnim ugovorom, donesenim još krajem 2019., definirana isplata nagrade radnicima u visini od 416,66 kuna mjesečno (nakon što je smanjen iznos Božićnice i regresa), sadašnja je Uprava sada iznenada odlučila donijeti Pravilnik tko ima pravo na tu nagradu, a tko ne, a zapravo je najdetaljniji članak o tome tko nema pravo na tu „nagradu“ – te je Pravilnik već interno, među radnicima, nazvan Pravilnikom za uskratu isplate nagrade.

Navedeno je čak 16 razloga zašto se ne bi smjela isplatiti nagrada, a onda je i osmišljeno tijelo koje će odlučivati jesu li razlozi opravdani – Povjerenstvo. „Osnovanost razloga za ne ostvarivanje prava iz čl. 98. Kolektivnog ugovora i visinu iznosa ne ostvarivanja nagrade utvrđuje Povjerenstvo koje se sastoji od 2 predstavnika poslodavca i 2 predstavnika reprezentativnih sindikata.“ Drugim riječima, dvoje ljudi iz uprave i predstavnici sindikata koji su osmislili Pravilnik, za koje drugi sindikati otvoreno govore da su u prijateljskim odnosima s upravom – odnosno, da su „vezani“ brojnim beneficijama, ali i time što su im u ZET-u, odnosno, gradskim tvrtkama zaposleni članovi obitelji.

Od krađe do 'zviždanja' - u istom paketu

Zanimljivo je da se uz mnoge očekivane razloge za neisplatu nagrade navode i razlozi tipa „obavlja konkurentsku djelatnost“, „krađe i prijevare“, „ako krši pravila u svezi sigurnosti i zaštite na radu“. Drugim riječima, zvuči kao da će Povjerenstvo utvrđivati je li netko u ZET-u krao, ili je uz posao u ZET-u radio kod neke druge konkurentske tvrtke, a onda će mu biti uskraćena samo mjesečna nagrada. No, je li uopće moguće biti i dalje zaposlen uz dokazanu krađu i prijevaru? Nije li to razlog za otkaz, a ne samo za uskratu nagrade? I ne bi li to trebalo prijaviti i riješiti na nekim drugim instancama?

Naravno da je lijepo čuti da uprava ZET-a koja je godinama servisirala svakovrsne zahvate ekipe Milana Bandića u rujnu 2021. zaključila da zaposlenici koji su krali i varali ne trebaju dobiti nagradu, ali sve to skupa izgleda više kao neslana šala nego kao ozbiljan antikorupcijski projekt sređivanja stanja u ZET-u.

A posebno je zanimljivo da je tu – u nizu uz potencijalna zlodjela tipa krađa i prijevara – i odredba da će zaposlenik ZET-a ostati bez mjesečne nagrade „ako postupanjima i javnim istupima nanosi štetu časti i ugledu Društva“.

Jamnić: 'Uvodi se omerta!'

„Radi se o posve suludom dokumentu. Nagrada je već definirana Kolektivnim ugovorom i sve moguće uskrate te nagrade mogle bi završiti tužbom. Ne može sada donesen Pravilnik biti jači od Kolektivnog ugovora. Osim toga, taj je dokument donesen bez ikakve šire rasprave sa zaposlenicima, duboko je diskriminatoran prema članovima drugih sindikata koji nisu u dilovima s upravom. A ono što posebno zabrinjava, evidentno je da je to instrument kojim se želi ušutkati radnike koji upozoravaju na nepravilnosti u ZET-u. Uvodi se omerta! A šefovi dvaju sindikata, Jelić i Jović, postaju moćnici koji će krojiti tko ima pravo na nagradu ili ne, pa se s pravom postavlja pitanje – jesu li oni novi komandanti u ovoj razorenoj tvrtki?“, komentira za Net.hr donošenje novog Pravilnika Boris Jamnić, povjerenik Novog sindikata u ZET-u (koji nastupa s pravima radničkog vijeća).

Šefica ZET-a Ljuba Romčević Žgela

Jamnić podsjeća na brojne primjere lošeg poslovanja u ZET-u, slučajeve u kojima je bila narušena sigurnost putnika (od loših guma na autobusima na dalje) ili su radnici bili primorani raditi u neprimjerenim uvjetima, a o svemu je javnost saznala upravo zato jer su odgovorni radnici zaključili da „ne mogu više šutjeti“. Net.hr je, primjerice, nedavno objavio video zapis radnika Nevena Brnjasa koji je on objavio na svom Facebook profilu, u kojem je slikom pokazao kako izgleda podzemlje u kojem rade radnici u servisu ZET-a, a nakon toga je dobio i službeno upozorenje da mu prijeti otkaz.

„Radi se o čistom zataškavanju. Naravno da su radnici uvijek prvo upozoravali na probleme u tvrtki, sve nadležne, ali ako nitko ne reagira, ako uprava ne želi poduzeti ništa za sigurnost radnika ili građana koji se koriste našim vozilima, ako se probleme samo želi zataškati, jasno je da se mora ići s time u javnost. Ovo što sada radi uprava potpomognuta s dva svoja sindikalista je čisto prisiljavanje radnika da pognu glave i šute. Da trpe i nikome ne govore ništa. Ovo je čisto ponižavanje svih zaposlenika ZET-a. Žele nas pretvoriti u ovce, poslušnike koji će biti slijepi na sve što oni rade. A to je nedopustivo.“. kaže sindikalac Jamnić.

ZET: Sve je po zakonu

Iz Uprave ZET-a na upit Net.hr-a odgovaraju da su donijeli Pravilnik upravo na temelju članka 98. Kolektivnog ugovora. „ Radniku će se za svaki mjesec isplatiti nagrada od 416,66 kn neto, koji prema propisima ulazi u neoporezivi iznos. Posebnim aktom između poslodavca i reprezentativnih sindikata uredit će se kriteriji i razlozi zbog kojih radnik ne ostvaruje pravo iz prethodnog stavka.“, navedeno je u tom članku, no nemamo odgovor zašto je Pravilnik donesen tek sada, odnosno, zašto su gotovo dvije godine nagrade „tekle“ svima bez ikakvih ograničenja.

„Razlozi i kriteriji utvrđeni u aktu „Pravilnik o ostvarenju prava radnika na isplatu nagrade“, u skladu su s temeljnim obvezama i pravima iz radnog odnosa, uređeni Zakonom o radu, kao i odredbama o općim radnim obvezama radnika.“, kažu iz uprave ZET-a. Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči i webu 2. rujna, i stupa na snagu za osam dana.

Svi koji se ne slažu s time što je dogovorila uprava s dva reprezentativna sindikata, Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a, predvođen Antom Jelićem i Sindikat Zagrebačkog holdinga ZET Zagreb, predvođen Draženom Jovićem, po svemu sudeći, nemaju nikakvog mogućeg mehanizma da utječu na sadržaj pravilnika. Što im je ponuđeno – moraju prihvatiti.

„Ističemo kako se sukladno propisima koji reguliraju isplate neoporezivih primitaka, Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, nije propisano da poslodavac mora izvršiti isplatu nagrada svim svojim radnicima, niti da one moraju biti isplaćene u jednakim iznosima. Pravo na navedenu nagradu proizlazi iz Kolektivnog ugovora, odnosno propisa kojim se uređuju radni odnosi i koji je valjani temelj za donošenje predmetnog Pravilnika.“, kažu iz uprave ZET-a.

Jesu li pitali novu vlast?

Nije nam decidirano odgovoreno na pitanje je li uprava predvođena šeficom Ljubom Romčević Žgelom o donošenju pravilnika obavijestila predstavnike nove gradske vlasti, no, po svemu sudeći, gradsku upravu će samo obavijestiti nakon što pravilnik stupi na snagu.

„Sukladno predviđenoj proceduri, nakon stupanja na snagu navedenog Pravilnika, isti će biti dostavljen Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.“, piše u odgovoru iz ZET-a.

Iako smo postavili poseban upit o uvođenju kažnjavanja radnika koji javno istupaju i govore o problemima u tvrtki, nismo dobili nikakvo obrazloženje.

Zbog sumnje drugih sindikata da su dvojica šefova reprezentativnih sindikata s kojima je sada uprava dogovorila pravilnik, a vodit će i Povjerenstvo, svojim vezama s upravom postali više reprezenti uprave nego radnika, pitali smo upravu je li točno da su im i članovi obitelji zaposleni u ZET-u, te nam je potvrđeno da je u ZET-u također zaposlen sin jednog od predsjednika sindikata, Ante Jelića, a za Dražena Jovića nam je decidirano odgovoreno da u ZET-u nema zaposlenih članova njegove obitelji.

Uputili smo i pitanje Uredu gradonačelnika Tomislava Tomaševića jesu li on, ili njegovi zamjenici, upoznati s donošenjem pravilnika koji dio radnika doživljava kao „uvođenje omerte“ odnosno kao instrument za zataškavanje stvarnih problema u ZET-u i dovođenje radnika u zavisni položaj prema dosadašnjoj, Bandićevoj upravi, no do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.