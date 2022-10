Prolazna promjena vremena donijet će mjestimičnu kišu uglavnom na zapad unutrašnjosti, osobito u gorje, i to u noći sa subote na nedjelju. Malo kiše opet je moguće i u utorak, a ostalih dana bit će promjenjivo oblačno, ali pretežno suho uz česta sunčana razdoblja. Vjetar umjeren jugozapadni, u gorju i jak, a kada oslabi, pojavljivat će se jutarnja magla - osobito sredinom tjedna. Bit će toplije od prosjeka.

Na Jadranu često sunčano, osobito od sredine tjedna, na jugu i prije. Povremeno povećane naoblake i malo kiše može biti u utorak na sjevernom dijelu, a osobito od sredine subote i u nedjelju rano ujutro - tada su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Izražena južina potrajat će sve do srijede, sažeta je tjedna prognoza koju je za HRT pripremio Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

A osim uobičajene "klasične" vremenske prognoze, Izidor je za vremensku prognozu u "Dnevniku 2" i za emisiju "Vrijeme" nakon "Dnevnika 3" pripremio i grafove odstupanja ovogodišnje najniže i najviše temperature zraka od prosječne i do sada ekstremne za Zagreb i Split, na kojima je vidljivo kako je nekih dana ovog mjeseca već bilo i još će biti temperature zraka visoke kao nikada do sada na te dane. I pritom je nekima možda zanimljivo znati kako je u nekim dijelovima Hrvatske srednja najviša dnevna temperatura zraka prošla 2 tjedna rekordno visoka za ovaj dio godine.

Za dijelove Hrvatske upaljeno je žuto upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena, grmljavinskog nevremena i izraženih pljuskova.

Meteorolog RTL-a Dorian Ribarić je upozorio da nam se sasvim približio prostrani frontalni poremećaj koji je jučer zastao. On će se glavninom uz ciklonu premjestiti središnjoj Europom dalje na istok, ali prije toga osim toplog zraka, našim krajevima donijeti i dosta vlage. U takvim okolnostima planove će nam kvariti izražena južina, danas kasno poslijepodne i kiša. No, u Dalmaciji ostaje suho i povoljno za mnoge koji su odlučili odraditi berbu maslina.

U subotu promjenjivo, južina, kiša češća popodne

U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjivo oblačno i razmjerno toplo uz umjeren južni i jugozapadni vjetar. Potkraj dana uz više oblaka moguća je kiša ponajprije na zapadu. Najviša temperatura od 23 do 25 °C - za oko 10 °C viša od uobičajene. U središnjoj Hrvatskoj uglavnom suho sve do kasnih popodnevnih sati. Prema noći na nedjelju mogući su lokalno izraženiji pljuskovi. Puhat će umjeren, na udare jak jugozapadnjak i bit će toplije nego danas. Ujutro od 11 do 14 °C, danju oko 23 °C.

Na zapadu promjenjivo, uz mjestimičnu kišu uglavnom tek u drugom dijelu dana, osobito u Gorskom kotaru i na širem riječkom području. Navečer su mogući i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Jugozapadnjak u gorju, te oštro i jugo na sjevernom Jadranu učinit će dan vjetrovitim, a more umjereno valovitim. Ujutro u gorju oko 10 °C, danju do 21 °C. Na moru do 23 °C.

U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjerojatnost za kišu gotovo je zanemariva, ali bit će relativno vjetrovito uz umjereno i jako jugo. Najniža temperatura od 14 do 17 °C, u unutrašnjosti od 8 do 13 °C, a najviša od 22 do 25 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske djelomice sunčano uz prolazno umjerenu ili povećanu naoblaku, ali zadržat će se suho. Vjetar duž obale često slab, ujutro ponegdje burin, zatim mjestimice umjereno jugo, na otocima i prema otvorenom moru ponegdje i jako. Razmjerno toplo, ujutro od 12 do 17 °C, danju od 22 do 24 °C.

I dalje iznadprosječno toplo

Idući dani bit će neuobičajeno topli za ovo doba godine, uglavnom suhi, ali ne posve stabilni i uz promjenjivu naoblaku na kopnu. Kiše može biti još ponegdje u nedjelju, osobito u gorju, a na zapadu opet u utorak. Vjetar uglavnom slab i umjeren jugozapadni. Ujutro mjestimice magla.

U Dalmaciji većinom sunčano uz slabo i umjereno jugo te većini ugodno toplo. Na sjevernom Jadranu pak uglavnom uz promjenjivu naoblaku s kojom povremeno može biti kiše, pa i u obliku pokojeg pljuska, osobito početkom nedjelje te opet u utorak", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.