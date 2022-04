Ni sve više pritužbi građana udrugama za zaštitu potrošača ni zazivanje crnih lista trgovaca koji su se i nakon smanjenja PDV-a na osnovne artikle u košarici “drznuli” povisiti cijene ne daju rezultata, piše u četvrtak Večernji list. Da vlada nije snizila PDV, cijene bi sigurno rasle i više, brane se iz maloprodaje tvrdeći da svakodnevno dobivaju nove cjenike.

Prema najavama proizvođača i dobavljača ovih će dana tako ponovno poskupjeti brašno, za dodatnih 15 posto pa će kilogram glatkog brašna za dizana tijesta gdjegdje prijeći i granicu od 10 kuna, a slijedi i novo poskupljenje tjestenine za 19 posto, kruha (kod kojega je PDV ostao na 5 posto) za 15-20 posto te papirnate konfekcije – toaletnog papira, maramica, papirnatih ručnika... za 20 posto.

Toaletni papir poskupljuje do 29 posto

Brašno je već u drugoj polovici lanjske godine poskupjelo 28 - 30 posto te u tri navrata u tri mjeseca ove godine – 8, 9, pa 19 posto, što je u prosjeku dodatnih 36 posto. Toaletni je papir u prvom valu do kraja lanjske godine poskupio 15 posto, u prvim mjesecima ove godine dodatnih 27 posto, a kako je prosječna cijena celuloze s 900 skočila na 1500 eura po toni, zahvaljujući i skupim energentima u proizvodnji, odnosno plinu, i Delt papir, Zewa, Euro Rosa i Violeta u razdoblju od 25. ožujka do 8. svibnja najavili su još jedno dizanje cijena od 15 do 29 posto.

Isto vrijedi i za kartonsku i staklenu ambalažu, koja bi, primjerice, i bocu vina mogla poskupjeti za 20-ak posto.

Teško je naći artikl kojemu je pala cijena

Od početka travnja, kad je i službeno smanjen PDV s 13 na 5 posto na dječju hranu, jestiva ulja i masti, svježe ili rashlađeno meso, jestive klaoničke proizvode, svježe ili rashlađene kobasice i slične proizvode od mesa, svježe ili rashlađeno povrće, voće i orašaste plodove, svježa jaja peradi te s 25 posto na 5 posto za maslac i margarin, teško je uopće naći artikl iz tih kategorija kojemu je cijena pala.

U usporedbi s cijenama koje je Večernji list analizirao početkom veljače tek je Vindijin maslac s 24,99 kuna snižen na 20,99 kuna, zelenje za juhu pojeftinilo je sa 7,99 na 7,42 kune, crveni luk sa 4,99 na 4,64 kn/kg. No glavica puter-salate skuplja je za oko pola kune, kilogram limuna za oko 1,50 kuna... Suncokretovo ulje je s 15,99 poskupjelo na 17,99 kuna i po nekima se bliži cijeni od 20 kuna, s obzirom na to da cijene diktiraju ponuda i potražnja koja je itekako velika, piše novinarka Večernjeg lista Jolanda Rak Šajn.