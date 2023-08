Stanovnici zapadnog dijela Zagrebačke županije muku muče s kašnjenjem. Neki kasne u školu ili fakultet, neki na sud, a neki, iako krenu na vrijeme, na termin u lijčničku ordinaciju dođu nakon završenog radnog vremena, piše Slobodna Dalmacija. A uzrok svih tih problema je - kašnjenje vlakova.

"Imala sam dogovoren pregled na Rebru u 9 sati, kupila sam kartu Laduč - Glavni kolodvor s polaskom u 7:10 i uspjela zakasniti jer je vožnja trajala gotovo dva sata umjesto 31 minute kako stoji na stranici HŽ-a. Situacija me užasno uzrujala pa mi je tlak podivljao, srećom uspjela sam obaviti pregled na koji sam čekala mjesecima", požalila se 66-godišnjakinja iz Laduča kolegama iz Jutarnjeg lista.

Ne znaju ni hoće li vlak uopće doći

Linija koja prometuje od Harmice preko Savskog Marofa, Brdovca i Zaprešića do Zagreba već tri dana ne prometuje. Građani se žale, a na službenim stranicama Hrvatskih željeznica stoji obavijest o odstupanju od voznog reda zbog radova s ogromnim popisom izmjena u prometovanju na toj liniji.

Jedna od putnica, Kristina, već sedam godina putuje tom linijom, a frustrira ju to što vožnja umjesto 25 miuta traje sat i 40 minuta, a strojovođa nikada ne najavi kašnjenje, niti kaže razlog zašto vlak stoji. Kristina smatra da nije u redu da se za takvu uslugu plaća puna cijena jer ona nije zadovoljavajuća.

"Vozni red i propuštanje vlakova tijekom radova su užasni. Kad idem na posao između 7 i 8 sati, često u pretrpanom vlaku stojimo po pola sata da bismo propustili vlak u kojemu je dvoje ljudi. Vrhunac apsurda je kad u najvećoj gužvi pošalju jednu kompoziciju vlaka pa ljudi više ne mogu ući u vlak već na zapadnom dijelu Zagreba", objasnila je putnica.

Ni Tihana u zadnje vrijeme nije imala dobra iskustva s Hrvatskim željeznicama. Istaknula je da više ne može biti sigurna ni da će vlak uopće doći.

"Nedavno sam kupila kartu i ušla u vlak, stajali smo 10 minuta kad je kondukterka rekla da vlak danas ne vozi zbog nekog problema. Ispostavilo se da je nestalo struje, po vrućini sam pješačila do tramvajske stanice na kojoj je 40-ak ljudi čekalo prijevoz", prisjeća se Tihana.

Nakon toga, pokušala je dobiti povrat novca za kupljenu kartu, no objasnili su joj da to nije moguće ako je karta kupljena preko aplikacije. Ponudili su joj da se obrati telefonski, ali cijena poziva iznosi gotovo trećinu karte, a na mail nikada nije dobila odgovor.

Nemaju pravo na povrat novca

Putnike ljuti i to što ni aplikacija HŽPP Planer, koja bi trebala u realnom vremenu obavještavati o svim kretanjima i kašnjenjima vlakova, ne funkcionira.

"Software aplikacije je u skladu s organizacijom. Vlak 8009, koji vozi samo do Glavnog, prema aplikaciji uredno i na vrijeme stiže do Dugog Sela iako putnici čekaju još 20 minuta na kolodvoru. - To je taj HŽ-ov virtualni svijet - ako u stvarnosti ne vozi, barem u 'virtuali' ide po točnom rasporedu", objasnila je jedna od putnica.

Brojni stanovnici koji putuju tom linijom kupili su godišnje pokaze koji koštaju 224,17 eura, a zbog kašnjenja vlakova primorani su koristiti druga prijevozna sredstva tako da im pokaz ništa ne znači.

Ipak, HŽ za kašnjenja inače isplaćuje naknadu u visini od 25% cijene karte za kašnjenja od 60 do 119 minuta, kao i naknadu od 50% za dulja kašnjenja. No, karta za ovu relaciju iznosi 4 eura tako da putnici nemaju pravo ni na kakav povrat.

"Radim u centru grada zbog čega mi osobni automobil nije opcija. Sve i da uspijem pronaći parkirno mjesto, ostavila bih cijelu plaću na parking. Putujem autobusom jer barem znam da će doći, ali zbog gužve i presjedanja dnevno provedem i po tri sata u javnom prijevozu", objasnila je Tihana.

Svi putnici na ovoj relaciji smatraju da je remont pruge potreban, no za kašnjenja vlakova krive lošu organizaciju.

HŽ: 'Ispričavamo se putnicima zbog poteškoća'

"Na pitanje o kašnjenju jedna od djelatnica odgovorila je putnici da Česi, Mađari i Nijemci imaju potpisan ugovor s 'našima' i da njihovi vlakovi prometuju na vrijeme, dok domaći kasne jer treba - osloboditi prugu", prenosi Slobodna Dalmacija.

Upit o ovoj situaciji poslali smo Hrvatskim željeznicama, a odgovor donosimo u cjelosti.

"Poštovani,

ispričavamo se putnicima zbog poteškoća tijekom putovanja zbog radova na projektu modernizacije željezničke pruge na dionici Zagreb Kustošija – Zagreb Zapadni kolodvor – Zagreb Glavni kolodvor. Taj se projekt nastavlja na obnovu 17,8 km duge pružne dionice od Savskog Marofa do Kustošije, koja se izvodila od 2020. do 2022.

Projekt "Modernizacija dionice Zagreb Kustošija – Zagreb Zapadni kolodvor – Zagreb Glavni kolodvor" provodi se na kratkoj, ali jednoj od najprometnijih dionica u Hrvatskoj koja se nalazi na sjecištu koridora RH1 i RH2 i kojom na dan prođe oko 150 vlakova. Pružna dionica duga 3,5 km iznimno je važna za međunarodni teretni i gradsko-prigradski prijevoz. Obnova navedene dionice počinje od stajališta Kustošija, koje je obnovljeno prošle godine, pa do ulaza u Zagreb Glavni kolodvor. Zbog radova uvode se posebne regulacije prometa na cijeloj pruzi od kolodvora Savski Marof do Zagreb Glavnog kolodvora tijekom kojih neizbježno dolazi do kašnjenja vlakova. Također želimo napomenuti da se tijekom radova na mjestima radova uvode se tzv. lagane vožnje, kapacitet pruge je prepolovljen te se na pojedinim relacijama (prema Zaprešiću, Harmici i Savskom Marofu) dio vlakova mora otkazivati.

A kad se svi radovi završe...

Po završetku radova na projektu vlakovi će tom dionicom moći prometovati brzinom do 120 km/h, podignut će se razina sigurnosti i interoperabilnost, a povećat će se propusna moć pruge i mogućnost prijevoza većeg broja putnika u dnevnome migracijskom prometu."

