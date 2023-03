Paket mjera pomoći za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata težak je 1,7 milijardi eura, a trebao bi vrijediti godinu dana, prve su informacije koje su u ponedjeljak izašle u javnost nakon sastanaka u Banskim dvorima.

Cijena električne energije ostat će ista idućih šest mjeseci, do kraja rujna, a cijena plina godinu dana, do travnja iduće godine. Cijena energenata idućih mjeseci ostaje ista i za lokalnu samoupravu, pa se troškovi struje i plina za dječje vrtiće, škole, gradsku upravu i komunalna poduzeća neće mijenjati.

Ostaje i jednokratna novčana pomoć za najugroženije, odnosno umirovljenike. Svi koji imaju mirovinu do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 470 do 610 eura dobit će 60 eura dodatka.

“U svibnju će biti isplaćeno 75 milijuna eura. Idemo redom, u travnju također 75 milijuna eura usklađivanja mirovina, u međuvremenu se radi za umirovljenike, najnemoćnije, najsiromašnije, radi se na obiteljskim mirovinama i to ide svojom dinamikom od nekih 750 rješenja dnevno. Naravno da svi nestrpljivo čekaju da dobiju rješenje o obiteljskoj mirovini”, rekao je saborski zastupnik Silvano Hrelja nakon koalicijskog sastanka.