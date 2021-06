Kako bi se utakmice Europskog nogometnog prvenstva mogle gledati i na terasama kafića, Nacionalni stožer donio je odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata do ponoći, umjesto do 23 sata. No, u zatvorenim dijelovima kafića gosti i dalje ne smiju boraviti. Tu, po ugostitelje nepovoljnu situaciju, za N1 je komentirao zagrebački ugostitelj Dražen Biljan tražeći da i za kafiće vrijede isti kriteriji kao i za restorane.

"Jednostavno ne možemo shvatiti o čemu se tu radi. Svo vrijeme apeliramo i tražimo od Stožera da izjednači caffe-barove s restoranima. Nažalost, kafići i dalje ostaju zatvoreni u zatvorenim prostorima", rekao je.

'Kolege koji nemaju terasu na izmaku su snaga'

Obrazloženje Stožera, kaže, ne može prihvatiti kao razumno.

“Grad Zagreb je pun evenata, svi su ljudi vani, zar su caffe barovi Zagreba i Hrvatske stvarno zadnja linija obrane protiv covida? Kafići, decidirano tvrdim, u velikoj većini mjere poštuju maksimalno. Dajte nas otvorite, ugostiteljski objekti Hrvatske su sigurna mjesta za građane", apelirao je Biljan.

On poručuje da su ugostitelji legalisti i neka inspekcija radi svoj posao.

"Kafići čine više od 55 posto ugostiteljskog sektora. Naši kolege, jako velik broj njih, šest mjeseci uopće ne rade. To su kolege koji nemaju terasu i oni su na izmaku snaga. Propadamo iz dana u dan sve više. Pod hitno pomognite sekciji caffe barova”, kaže Biljan.

'Previše smo porezno opterećeni, spustiti PDV na 13 posto'

Rekao je i kako je previsok postotak pada prometa koji ugostitelji moraju imati kako bi mogli ući u mjere pomoći. Tek kada im promet padne za 60 posto mogu zatražiti pomoć države. Ugostitelji su, kaže, u četvrtak uputili prijedlog ministru financija Zdravku Mariću za smanjenjem stope PDV-a.

"Previše smo porezno opterećeni, cafe barovi naše zemlje imaju najveće porezno opterećenje u Europi, to nijedna djelatnost nema. Izjednačite nas s restoranima! Cijelo vrijeme nas dijelite. Spustite PDV kao za restorane na 13 posto. Dajte da zadržimo radnike s većim plaćama. U sektoru turizma fali više od 30.000 djelatnika. Kolege iz cafe barova prelaze u restorane koji rade u kompletnim prostorima. S druge strane mijenjaju kompletno djelatnost, ne znaju što će biti s ugostiteljima, spustite stopu PDV-a da pokušamo zadržati radnike jer bježe glavom bez obzira", poručio je Biljan na N1.