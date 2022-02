Ispijanje kave u kafiću moglo bi postati luksuz, predviđanja sežu čak do 150 posto poskupljenja, piše RTL.

U ovom slučaju problem je urod sirove kave koji je značajno podbacio pa je došlo do poremećaja u opskrbi i najveće cijene sirove kave u posljednjih 10 godina. To će se poskupljenje, naravno, uskoro preliti i u šalicu kave. Pa bi i kava u Osijeku uskoro mogla stajati kao nekad kava na Stradunu. Uzmemo li u obzir da je šalica kave s mlijekom u prosjeku 12 kuna, cijena bi mogla biti veća od 20 kuna. Što znači da bi na Stradunu mogla biti 50 kuna.

Kava koja je danas 10 kuna, kroz koji tjedan koštati će i do 15 kuna. Za ovisnike o kavi, koji je piju ujutro, popodne i navečer - loša vijesti. "Žao mi je ljudi koji obožavaju kavu i koji su ovisni o toj kavi, ali ako je u društvu naravno nećete svaki dan ispijati kavu, ali u društvu ćete popiti kavu nećete sad sebi ukinuti sve to", rekla je Dubrovčanka Zdenka Ivna Kurtela.

"Pa gledajte i gorivo raste svakog tjedan utorkom tako da ako naraste i cijena kave to ne znači da je neću popiti isto k'o što ne znači da se neću više voziti autom", kazalo je Dubrovčanin Nikša Sentić.

Zašto sada raste cijena kave?

Cijena sirove kave raste na globalnoj razini i to zbog vremenskih nepogoda. Prvo suša, zatim mraz pogodili su najvećeg proizvođača kave - Brazil. Cijena sirove kave tako bi mogla porasti i do 150 posto, objašnjava Robert Pudić vlasnik cofee shopa i pržione kave. Već sada prijevoz kave iz Brazila skuplji je za četiri do pet puta. Ukoliko Brazil uspije potpisati ugovor s dva najveća prijevoznika kave cijena bi se mogla zadržati na današnjoj.

"Ako se to ne desi, do 150 bi moglo poskupjeti i to do travnja i onda se očekuje polako pad", rekao je Robert Pudić, direktor Quahwe.

Država koja na godinu proizvede trećinu kave u svijetu, ni za ovogodišnju berbu nema dobre prognoze. "Procijena proizvodnje kave u Brazilu da budemo specifični, arrabica, je 38 milijuna vreća. To je za pozitivnu godinu, u kojoj smo trebali imati 48 do 50 milijuna, to je veliki gubitak", objašnjava Gustavo Guimaraes, agronom i specijalist za kavu iz Brazila.

Uz to - promet kave poremetila je korona. Nakon stagnacije prodaje kave, na burzi je uslijedio visoki skok cijena. "Znači 365 dana unazad je poskupjela 105 posto, cijena arrabice je skočila za 105 posto, cijena robuste je skočila za 52 posto, kao sirovine što zapravo kad pogledate u cijelom kontekstu priče proizvodi će poskupjeti negdje od 20 do 50 posto", rekao je Pudić.

Ugostitelji spremaju nove cjenike

Ugostitelji već spremaju nove cjenike.

"Očekujemo to poskupljenje, mislimo da će trenutačno za domaće ljude, to jest općenito za sve morati kava poskupiti 2 do tri kune", rekao je Frano Beusan, voditelj puba u Dubrovniku.

"Situacija je vrlo teška i zastrašujuća po pitanju povećanja cijena kave. Mnogi dobavljači su već u nekoliko navrata podizali cijenu kave u proteklih godinu dana, a jedno od poskupljenja nastupilo je i danas 1. veljače. Ali opet je najava kod tih što su maksimalno dali od sebe da će najkasnije 1. travnja kava ići znatno gore", kaže predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja, Nikola Eterović.

Kava je više od kave, za neke je ona način življenja. "Poći na kavu znači jedno ugodno druženje zavisi s kime ste, ali u svakom slučaju je druženje jedna lijepa atmosfera s kime ćete popričati i provesti kvalitetno vrijeme", rekla je Kurtela.

"Pa to je jedan ritual, pogotovo dnevni, volim se produžit naravno i popiti kavu. Nedostatak kofeina je uvijek dobro nadoknaditi", rekao je Dubrovčanin Nikša Sentić. "Pijem je sa prijateljima, najbližima i čak mi je motiv nekad da ustanem iz kreveta kad čujem taj miris" kaže Dubrovčanka Mirna Sarić. Statistika kaže da prosječan Hrvat na godinu popije i do 5 kilograma kave, porast cijene tu bi količinu mogao smanjiti.