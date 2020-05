UGLEDNI GUARDIAN OBJAVIO: ‘Policija migrantima sprejem na glavi crta križeve…tako ih ponižavaju’

Ugledni britanski časopis The Guardian danas je objavio članak u kojem pišu da hrvatska policija navodno sprejem “šara” križeve po glavama migranata koji traže azil. Pišu da hrvatski policajci to čine prilikom pokušaja prelaska granice iz BiH. Guardian je dobio brojne fotografije onoga što humanitarne organizacije opisuju kao “najnovije poniženje” koje su hrvatske vlasti počinile nad migrantima koji putuju balkanskom rutom. Pišu da je UN od hrvatske Vlade zatražio istraživanje navoda o zlostavljanju.

Police in #Croatia are allegedly spray-painting heads of #AsylumSeekers with crosses when they attempt to cross border from #Bosnia. My latest for @guardian @GdnDevelopment #migration #Refugees #Europe @NoNameKitchen1 @Border_Violence @Refugees https://t.co/tpoOjBWqvK

— Lorenzo Tondo (@lorenzo_tondo) May 12, 2020