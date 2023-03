Hrvatsku je zahvatila promjena vremena s naglim zahladnjenjem, kišom, a ponegdje i snijegom. Kolnici su jutros mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje, a u Gorskom kotaru mjestimice pada snijeg.

Zbog ponegdje obilnije kiše, moguć je nailazak na veću količinu vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

HAK: Prilagodite vožnju uvjetima na cesti

Hrvatski autoklub (HAK) vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme. Zbog snijega i zimskih uvjeta vožnje promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno i ŽC5140 Krasno-Otočac. Zbog loših vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka ibrodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.

Na graničnom prijelazu Tovarnik za sada se u teretnom prometu čeka 6 sati.

Zbog vremenskih neprilika, za Velebitski kanal i Srednju Dalmaciju oglašen je crven meteoalarm, dok je u ostatku zemlje je na snazi narančasti ili žuti meteoalarm.

Na Sljemenu i u Gorskom kotaru pada snijeg

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje promjenljivo s povremenom kišom te razmjerno vjetrovito vrijeme. Kiša će biti češća i lokalno obilna tijekom jutra. Osobito na Jadranu mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u višem gorju uz pad temperature zraka susnježica ili snijeg. Umjeren sjeverozapadni vjetar, na istoku i na Jadranu s jakim udarima, popodne će okrenuti na jak sjeverni, a duž obale na jaku i olujnu buru, mjestimice i s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 11 i 16 °C, u Dalmaciji malo viša. Navečer na kopnu razvedravanje i osjetno hladnije.

U Zagrebu od jutros pada kiša, a na Sljemenu snijeg, gdje je temperatura oko ništice.

U utorak još hladnije, moguć i mraz

Sutra, u utorak, djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U unutrašnjosti ujutro uglavnom slab mraz, a sredinom dana i poslijepodne mogući su lokalni pljuskovi susnježice ili snijega. Vjetar većinom umjeren, u Slavoniji i vrlo jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji mjestimice i s olujnim udarima. Minimalna temperatura zraka od -2 do 2, a na Jadranu od 4 do 8 °C. Maksimalna većinom između 7 i 10, a na Jadranu 11 i 13 °C.